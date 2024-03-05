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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:18

Ребёнок

В России утвердили порядок выплат на детей, пострадавших при обстрелах

5 марта 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Раненные при обстрелах белгородские дети получат по 100 тысяч рублей

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документом установлены порядок и условия получения единовременной выплаты.
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Дети

В России дети, получившие ранения, травмы или контузию на территориях вблизи зоны СВО, получат единовременные выплаты. Размер выплат составит 100 тысяч рублей. Правила распространяются на территории ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также приграничные территории.

Согласно документам, выплата в 100 тысяч рублей будет предоставляться одному из родителей или законному представителю, который является гражданином РФ. Если же ребёнку на момент получения выплаты исполнится 18 лет, то средства перечислят ему.

Выплата назначается и выплачивается территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования по месту жительства или месту пребывания пострадавшего ребёнка при документальном подтверждении получения им травмы после 18 февраля 2022 года.

Ранее указ о поддержке пострадавших от обстрелов детей подписал президент Владимир Путин. Также стало известно, что раненные при обстреле Белгорода 30 декабря дети получат статус пострадавших в ходе СВО и федеральную поддержку.

Кроме того, семьям, в которых есть раненые дети, будут выплачивать каждый месяц в течение года по 30 тысяч рублей. Эти средства можно будет направить на лечение, реабилитацию или же первоочередные нужды.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Раненые#Выплата#Белгород#Алина Харина#Единовременная выплата#СВО
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