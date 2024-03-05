В России утвердили порядок выплат на детей, пострадавших при обстрелах

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В России дети, получившие ранения, травмы или контузию на территориях вблизи зоны СВО, получат единовременные выплаты. Размер выплат составит 100 тысяч рублей. Правила распространяются на территории ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также приграничные территории.
Согласно документам, выплата в 100 тысяч рублей будет предоставляться одному из родителей или законному представителю, который является гражданином РФ. Если же ребёнку на момент получения выплаты исполнится 18 лет, то средства перечислят ему.
Выплата назначается и выплачивается территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования по месту жительства или месту пребывания пострадавшего ребёнка при документальном подтверждении получения им травмы после 18 февраля 2022 года.
Ранее указ о поддержке пострадавших от обстрелов детей подписал президент Владимир Путин. Также стало известно, что раненные при обстреле Белгорода 30 декабря дети получат статус пострадавших в ходе СВО и федеральную поддержку.
Кроме того, семьям, в которых есть раненые дети, будут выплачивать каждый месяц в течение года по 30 тысяч рублей. Эти средства можно будет направить на лечение, реабилитацию или же первоочередные нужды.