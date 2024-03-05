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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области

По грузовику с мирными жителями в Белгородской области ударили дроном-камикадзе

5 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области

Из-за взрыва машину посекло осколками. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Это уже как минимум четвёртое ЧП в регионе за сегодняшний день.
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Взрыв

ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. 5 марта дроном-камикадзе ударили по грузовику с мирными жителями.

Транспорт в результате взрыва посекло осколками. Пострадавших нет, заявил губернатор.

Это уже как минимум четвёртое ЧП в регионе за день. В Валуйском горокруге ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство на автомобиль. Машину посекло осколками, пострадавших среди мирных жителей нет.

ПВО сработала в Грайворонском горокруге — сбит беспилотник. По предварительным данным, обошлось без последствий.

В Губкинском горокруге после взрыва загорелась нефтебаза. По неподтверждённой информации, к происшествию привела атака беспилотника.

Помимо этого, минувшей ночью над регионом сбили три БПЛА.

Автомобиль атаковали с беспилотника в Белгородской области, произошёл взрыв
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#Белгородская область#Происшествия#Грузовик#Новая таволжанка#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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