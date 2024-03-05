По грузовику с мирными жителями в Белгородской области ударили дроном-камикадзе

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. 5 марта дроном-камикадзе ударили по грузовику с мирными жителями.
Транспорт в результате взрыва посекло осколками. Пострадавших нет, заявил губернатор.
Это уже как минимум четвёртое ЧП в регионе за день. В Валуйском горокруге ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство на автомобиль. Машину посекло осколками, пострадавших среди мирных жителей нет.
ПВО сработала в Грайворонском горокруге — сбит беспилотник. По предварительным данным, обошлось без последствий.
В Губкинском горокруге после взрыва загорелась нефтебаза. По неподтверждённой информации, к происшествию привела атака беспилотника.
Помимо этого, минувшей ночью над регионом сбили три БПЛА.