В МЧС дали официальный комментарий о ЧП в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
На месте происшествия в Губкинском горокруге работают сотрудники МЧС. По информации ведомства, сил и средств для тушения огня хватает. Угрозы распространения пламени нет.
Никто в результате происшествия не пострадал. По предварительным данным, повреждён один резервуар.
5 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Губкинском горокруге. По его словам, произошёл взрыв, а после — пожар на инфраструктурном объекте. Причины происшествия не назывались.
Федеральный Telegram-канал «112» пишет, что ЧП произошло на нефтебазе якобы после атаки беспилотника.
После поступления информации о ЧП ракетную опасность объявили в Губкинском и Старооскольском горокругах. На момент публикации её отменили в Губкинском горокруге.