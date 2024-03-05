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Пожар на инфраструктурном объекте в Белгородской области

В МЧС дали официальный комментарий о ЧП в Белгородской области

5 марта 2024, 07:51
Фото: «112»
Пожар на инфраструктурном объекте в Белгородской области

МЧС: один резервуар повреждён в результате ЧП в Белгородской области

По информации ведомства, угрозы распространения пламени нет. Сил и средств для тушения огня достаточно. Ранее федеральные источники сообщили, что горит нефтебаза.
Сюжет
МЧС

На месте происшествия в Губкинском горокруге работают сотрудники МЧС. По информации ведомства, сил и средств для тушения огня хватает. Угрозы распространения пламени нет.

Никто в результате происшествия не пострадал. По предварительным данным, повреждён один резервуар.

5 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Губкинском горокруге. По его словам, произошёл взрыв, а после — пожар на инфраструктурном объекте. Причины происшествия не назывались.

Федеральный Telegram-канал «112» пишет, что ЧП произошло на нефтебазе якобы после атаки беспилотника.

После поступления информации о ЧП ракетную опасность объявили в Губкинском и Старооскольском горокругах. На момент публикации её отменили в Губкинском горокруге.

После ЧП со взрывом и пожаром в Белгородской области объявили ракетную опасность
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Взрыв#Белгород#Нефтебаза#Губкинский горокруг#Резервуар
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