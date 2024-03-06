Два дома и четыре авто белгородцев попали под удары ВСУ

Хутор Мухин в Шебекинском округе обстреляли из гранатомёта. Зафиксировано четыре выстрела из СПГ-9 «Копьё». Пострадала ЛЭП. Электроснабжение уже восстановлено. Восемь прилётов из миномёта насчитали в Новой Таволжанке. Также по селу ударили шестью дронами-камикадзе. Повреждения получили три авто. 14 миномётных снарядов ВСУ выпустили по окраине Шебекино, Середе и Мурому. В последнем с БПЛА сбросили два взрывных устройства.