Два дома и четыре авто белгородцев попали под удары ВСУ

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:01
Шесть районов Белгородской области 5 марта подверглись атакам ВСУ. Противник нанёс по территории региона около 100 ударов. Обошлось без пострадавших.
В Белгородском районе после отражения очередной воздушной атаки средствами ПВО в Разумном пострадал частный дом — повредило крышу. По Журавлёвке и Щетиновке в общем выпустили 20 артиллерийских снарядов. Последнюю атаковали двумя дронами-камикадзе. Над хутором Валковский, сёлами Солнцевка и Щетиновка также сбили по беспилотнику. Без последствий.
18 миномётных снарядов выпустили по Сподарюшино, Дроновке, Безымено и Заречью-Второму в Грайворонском округе. В Мокрой Орловке с БПЛА сбросили взрывное устройство. Повреждён инфраструктурный объект. Десять миномётных снарядов выпустили по Козинке. Посечены кровля, фасад и ограждение в частном домовладении. По МАПП «Грайворон» выпустили один снаряд. Между сёлами Косилово и Ивановская Лисица ПВО сбила беспилотник самолётного типа.
Хутор Мухин в Шебекинском округе обстреляли из гранатомёта. Зафиксировано четыре выстрела из СПГ-9 «Копьё». Пострадала ЛЭП. Электроснабжение уже восстановлено. Восемь прилётов из миномёта насчитали в Новой Таволжанке. Также по селу ударили шестью дронами-камикадзе. Повреждения получили три авто. 14 миномётных снарядов ВСУ выпустили по окраине Шебекино, Середе и Мурому. В последнем с БПЛА сбросили два взрывных устройства.
Новопетровку в Валуйском округе атаковали три дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал автомобиль.
В Волоконовском районе под артобстрел попал хутор Екатериновка. Зафиксировано десять прилётов. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Яковлевском округе в районе хутора Фастов средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА противника.