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Обстрел

Два дома и четыре авто белгородцев попали под удары ВСУ

6 марта 2024, 09:01
Фото: 1MI
Обстрел

Почти 100 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область

5 марта под огнём со стороны Украины были шесть районов Белгородской области. Противник нанёс по территории региона около 100 ударов. Никто не пострадал, но в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Шесть районов Белгородской области 5 марта подверглись атакам ВСУ. Противник нанёс по территории региона около 100 ударов. Обошлось без пострадавших.

В Белгородском районе после отражения очередной воздушной атаки средствами ПВО в Разумном пострадал частный дом — повредило крышу. По Журавлёвке и Щетиновке в общем выпустили 20 артиллерийских снарядов. Последнюю атаковали двумя дронами-камикадзе. Над хутором Валковский, сёлами Солнцевка и Щетиновка также сбили по беспилотнику. Без последствий.

18 миномётных снарядов выпустили по Сподарюшино, Дроновке, Безымено и Заречью-Второму в Грайворонском округе. В Мокрой Орловке с БПЛА сбросили взрывное устройство. Повреждён инфраструктурный объект. Десять миномётных снарядов выпустили по Козинке. Посечены кровля, фасад и ограждение в частном домовладении. По МАПП «Грайворон» выпустили один снаряд. Между сёлами Косилово и Ивановская Лисица ПВО сбила беспилотник самолётного типа.

Хутор Мухин в Шебекинском округе обстреляли из гранатомёта. Зафиксировано четыре выстрела из СПГ-9 «Копьё». Пострадала ЛЭП. Электроснабжение уже восстановлено. Восемь прилётов из миномёта насчитали в Новой Таволжанке. Также по селу ударили шестью дронами-камикадзе. Повреждения получили три авто. 14 миномётных снарядов ВСУ выпустили по окраине Шебекино, Середе и Мурому. В последнем с БПЛА сбросили два взрывных устройства.

Новопетровку в Валуйском округе атаковали три дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал автомобиль.

В Волоконовском районе под артобстрел попал хутор Екатериновка. Зафиксировано десять прилётов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Яковлевском округе в районе хутора Фастов средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА противника.

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