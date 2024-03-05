ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область даже ночью

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В ночь с 4 на 5 марта над территорией Белгородской области сработала система ПВО. Уничтожены три беспилотника самолётного типа. Над каким именно муниципальным образованием региона сбили цели и есть ли какие-либо последствия, неизвестно.
Отметим, что вечером 4 марта некоторые жители области слышали громкие звуки. На тот момент сообщалось, что они связаны с работой ВС РФ.
За вчерашний день ВСУ атаковали два населённых пункта Шебекинского городского округа. Так, в Шебекино после падения и детонации дрона-камикадзе пострадал легковой автомобиль, а в селе Новая Таволжанка посекло частный дом и «Газель». Пострадавших среди мирных жителей в двух населённых пунктах нет.