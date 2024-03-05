ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область даже ночью

За вчерашний день ВСУ атаковали два населённых пункта Шебекинского городского округа. Так, в Шебекино после падения и детонации дрона-камикадзе пострадал легковой автомобиль, а в селе Новая Таволжанка посекло частный дом и «Газель». Пострадавших среди мирных жителей в двух населённых пунктах нет.