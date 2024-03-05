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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

Беспилотник

ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область даже ночью

5 марта 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Ночью в Белгородской области сработала система ПВО

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтожении трёх украинских беспилотников самолётного типа. О последствиях неизвестно.
Сюжет
Пво

В ночь с 4 на 5 марта над территорией Белгородской области сработала система ПВО. Уничтожены три беспилотника самолётного типа. Над каким именно муниципальным образованием региона сбили цели и есть ли какие-либо последствия, неизвестно.

Отметим, что вечером 4 марта некоторые жители области слышали громкие звуки. На тот момент сообщалось, что они связаны с работой ВС РФ.

За вчерашний день ВСУ атаковали два населённых пункта Шебекинского городского округа. Так, в Шебекино после падения и детонации дрона-камикадзе пострадал легковой автомобиль, а в селе Новая Таволжанка посекло частный дом и «Газель». Пострадавших среди мирных жителей в двух населённых пунктах нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Система ПВО
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