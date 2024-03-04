Пострадали дом и авто: что известно о разрушениях после атак ВСУ

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Под обстрел ВСУ 3 марта попала Журавлёвка в Белгородском районе — по ней выпустили 18 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После отражения атаки системой ПВО в посёлке Разумное повреждены частный дом и легковой автомобиль. Среди мирных жителей никто не пострадал.
В Грайворонском городском округе 20 миномётных снарядов выпустили по окраине села Заречье-Второе, четыре — по селу Безымено. На окраине посёлка Совхозный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось посадить три дрона-камикадзе. При посадке произошла их детонация. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.
Четыре населённых пункта Шебекинского округа оказались под огнём ВСУ. Восемь миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке, семь — по Шебекино, пять — по Терезовке и девять гранатомётных выстрелов — по Середе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
В хуторе Старый Волоконовского района сбили дрон-камикадзе. После падения он сдетонировал, но разрушений не было. Также по окраине населённого пункта выпустили четыре миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.
Кроме этого, в Белгороде нашли взрывоопасный предмет. Специалисты извлекли его и уничтожили на специальном полигоне. Обошлось без последствий.