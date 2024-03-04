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Обстрел

Пострадали дом и авто: что известно о разрушениях после атак ВСУ

4 марта 2024, 09:00
Фото: 1MI
Обстрел

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область около 80 раз

Под ударом 3 марта были четыре района Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ 3 марта попала Журавлёвка в Белгородском районе — по ней выпустили 18 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После отражения атаки системой ПВО в посёлке Разумное повреждены частный дом и легковой автомобиль. Среди мирных жителей никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе 20 миномётных снарядов выпустили по окраине села Заречье-Второе, четыре — по селу Безымено. На окраине посёлка Совхозный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось посадить три дрона-камикадзе. При посадке произошла их детонация. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.

Четыре населённых пункта Шебекинского округа оказались под огнём ВСУ. Восемь миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке, семь — по Шебекино, пять — по Терезовке и девять гранатомётных выстрелов — по Середе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В хуторе Старый Волоконовского района сбили дрон-камикадзе. После падения он сдетонировал, но разрушений не было. Также по окраине населённого пункта выпустили четыре миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

Кроме этого, в Белгороде нашли взрывоопасный предмет. Специалисты извлекли его и уничтожили на специальном полигоне. Обошлось без последствий.

Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде
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