Пострадали дом и авто: что известно о разрушениях после атак ВСУ

Четыре населённых пункта Шебекинского округа оказались под огнём ВСУ. Восемь миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке, семь — по Шебекино, пять — по Терезовке и девять гранатомётных выстрелов — по Середе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.