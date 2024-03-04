Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о найденном накануне в Белгороде взрывоопасном предмете. Опасную находку извлекли и увезли для ликвидации на полигон. Разрушений нет.
«В Белгороде удалённо от жилого массива обнаружен взрывоопасный предмет, который был извлечён и доставлен на полигон для дальнейшего уничтожения взрывотехниками Минобороны РФ», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
28 февраля белгородцев предупредили о плановых работах, которые будут проводить на специальном полигоне в Яковлевском горокруге. Жителям сообщили о возможных громких звуках и попросили сохранять спокойствие.
Ранее ещё один взрывоопасный предмет обнаружили в хуторе Михайловка Валуйского горокруга. Его также собирались ликвидировать на полигоне.