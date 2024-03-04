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В Белгороде обнаружили взрывоопасный предмет

Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде

4 марта 2024, 08:46
Фото: 1MI

В Белгороде обнаружили взрывоопасный предмет

Губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов сообщил о взрывоопасном предмете, найденном накануне в Белгороде удалённо от жилого массива. Опасную находку уже ликвидировали. Обошлось без последствий.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о найденном накануне в Белгороде взрывоопасном предмете. Опасную находку извлекли и увезли для ликвидации на полигон. Разрушений нет.

«В Белгороде удалённо от жилого массива обнаружен взрывоопасный предмет, который был извлечён и доставлен на полигон для дальнейшего уничтожения взрывотехниками Минобороны РФ», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

28 февраля белгородцев предупредили о плановых работах, которые будут проводить на специальном полигоне в Яковлевском горокруге. Жителям сообщили о возможных громких звуках и попросили сохранять спокойствие.

Ранее ещё один взрывоопасный предмет обнаружили в хуторе Михайловка Валуйского горокруга. Его также собирались ликвидировать на полигоне.

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