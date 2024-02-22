Новую взрывоопасную находку обнаружили в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
ВСУ 21 февраля атаковали четыре района Белгородской области. Есть разрушения. Помимо этого, обнаружена новая опасная находка.
Взрывоопасный предмет нашли в хуторе Михайловка Валуйского горокруга. Сегодня инженерная группа Минобороны РФ должна уничтожить его на специальном полигоне.
Помимо этого, в Валуйском горокруге под ударом был Старый Хутор. ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадали забор и хозпостройка на территории частного домовладения.
Разрушения выявили и в Головинском сельском поселении Белгородского района. После отражения атаки системой ПВО есть повреждения в частном доме.
В Белгородском районе накануне под обстрелом также была Журавлёвка. По селу выпустили 22 миномётных снаряда.
Над Цаповкой в Борисовском районе с украинского БПЛА сбросили одно взрывное устройство. Беспилотник посадили, взрывное устройство не сдетонировало. Последствий нет.
В Шебекинском округе тоже было неспокойно. ВСУ выпустили три миномётных снаряда по хутору Панков и два артеллерийских снаряда — по селу Новая Таволжанка. Обошлось без последствий.