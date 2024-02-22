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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Обстрел

Новую взрывоопасную находку обнаружили в Белгородской области

22 февраля 2024, 09:02
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородскую область за день атаковали около 30 раз

За минувшие сутки ВСУ атаковали четыре района. Пострадавших среди мирных жителей нет, но зафиксированы разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 21 февраля атаковали четыре района Белгородской области. Есть разрушения. Помимо этого, обнаружена новая опасная находка.

Взрывоопасный предмет нашли в хуторе Михайловка Валуйского горокруга. Сегодня инженерная группа Минобороны РФ должна уничтожить его на специальном полигоне.

Помимо этого, в Валуйском горокруге под ударом был Старый Хутор. ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадали забор и хозпостройка на территории частного домовладения.

Разрушения выявили и в Головинском сельском поселении Белгородского района. После отражения атаки системой ПВО есть повреждения в частном доме.

В Белгородском районе накануне под обстрелом также была Журавлёвка. По селу выпустили 22 миномётных снаряда.

Над Цаповкой в Борисовском районе с украинского БПЛА сбросили одно взрывное устройство. Беспилотник посадили, взрывное устройство не сдетонировало. Последствий нет.

В Шебекинском округе тоже было неспокойно. ВСУ выпустили три миномётных снаряда по хутору Панков и два артеллерийских снаряда — по селу Новая Таволжанка. Обошлось без последствий.

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