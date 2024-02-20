Как белгородская школа, попавшая под обстрел 30 декабря, подготовилась к очной учёбе?

В ходе проверки выяснилось, что в школе не хватает ярких и понятных указателей маршрута движения к укрытию. Также не было стенда с алгоритмом действий по оказанию первой помощи. Помимо этого, далеко расположены аптечки, жгуты и бинты. Вода в укрытиях хранится в пятилитровых бутылках, стаканчики не поставили.