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Published Сегодня, 15:15

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Школа

Как белгородская школа, попавшая под обстрел 30 декабря, подготовилась к очной учёбе?

20 февраля 2024, 15:15
Фото: 1MI
Школа

В Белгороде проверили готовность школы к очному обучению

Образовательное учреждение посетили глава региона Вячеслав Гладков и член СПЧ при президенте РФ Марина Ахмедова. Комиссия высказала несколько замечаний.
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Школы

Проверка прошла в школе № 19 Белгорода. Как рассказывает губернатор, строгий охранник пустил их на территорию школы, только потому, что узнал. При этом у губернатора и Марины Ахмедовой попросили документы и сделали необходимые записи в журнал об их нахождении в школе.

В ходе проверки выяснилось, что в школе не хватает ярких и понятных указателей маршрута движения к укрытию. Также не было стенда с алгоритмом действий по оказанию первой помощи. Помимо этого, далеко расположены аптечки, жгуты и бинты. Вода в укрытиях хранится в пятилитровых бутылках, стаканчики не поставили.

Недоработки учителя и директор школы пообещали исправить в ближайшее время.

Губернатор также напомнил, что школа № 19 уже попадала под обстрел ВСУ. Под ударом школа оказалась 30 декабря прошлого года. В учреждении заменили 40 оконных рам. Сейчас окна на первом этаже заложили по периметру мешки с песком.

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#Город#Школа#Безопасность#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Указатели
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