Как белгородская школа, попавшая под обстрел 30 декабря, подготовилась к очной учёбе?

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Проверка прошла в школе № 19 Белгорода. Как рассказывает губернатор, строгий охранник пустил их на территорию школы, только потому, что узнал. При этом у губернатора и Марины Ахмедовой попросили документы и сделали необходимые записи в журнал об их нахождении в школе.
В ходе проверки выяснилось, что в школе не хватает ярких и понятных указателей маршрута движения к укрытию. Также не было стенда с алгоритмом действий по оказанию первой помощи. Помимо этого, далеко расположены аптечки, жгуты и бинты. Вода в укрытиях хранится в пятилитровых бутылках, стаканчики не поставили.
Недоработки учителя и директор школы пообещали исправить в ближайшее время.
Губернатор также напомнил, что школа № 19 уже попадала под обстрел ВСУ. Под ударом школа оказалась 30 декабря прошлого года. В учреждении заменили 40 оконных рам. Сейчас окна на первом этаже заложили по периметру мешки с песком.