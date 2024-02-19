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Published Сегодня, 07:08

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В Белгороде установили контроллеры на подъездах на пути к 21 школе

Контроллеры на подъездах МКД в Белгороде установят на всех маршрутах детей к школам

19 февраля 2024, 07:08
Фото: 1MI

В Белгороде установили контроллеры на подъездах на пути к 21 школе

Устройства для автоматического открытия дверей в случае ракетной опасности установят на всех маршрутах детей к школам. Об этом стало известно в ходе оперсовещания.
Сюжет
Дети

Как сообщил министр цифрового развития области Сергей Четвериков, власти проанализировали маршруты движения детей к каждой школе, количество домов и подъездов, которые необходимо оснастить в первую очередь контроллерами.

Разработали панель индикаторов, которая в режиме реального времени показывает все котроллеры, школы и детские сады в Белгороде для более детального анализа установки.
Сергей Четвериков

Чиновник отметил, что для полного обеспечения всех школьных маршрутов устройства нужно установить на 3500 подъездах. Для этого потребуется 28 млн рублей и два месяца работы.

Мэр областного центра Валентин Демидов отметил, что сейчас контроллеры установлены вдоль маршрутов к 21 школе.

До 27 февраля заканчиваем установку тестовых контроллеров и дополнительно отработали 920 МКД для дополнительной установки вдоль маршрутов школьников из 48 школ.
Валентин Демидов

Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что два месяца — это большой срок.

Актуальность пропадёт. Учебный год закончится, пока будут устанавливать. 3500 контроллеров необходимо установить хотя бы до 1 апреля. Задача связаться с производителем, попросить рассмотреть вопрос о наращивании производства. Если нет, разместить аналогичный заказ на других предприятиях. Объём не очень большой.
Вячеслав Гладков
Контроллеры для автоматического открытия дверей продолжат устанавливать в Белгороде
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#Дети#Школы#Детские сады#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Оперсовещание#Министр цифрового развития#Глава региона#Контроллеры#Обеспечение маршрутов
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