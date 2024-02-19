Контроллеры на подъездах МКД в Белгороде установят на всех маршрутах детей к школам

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как сообщил министр цифрового развития области Сергей Четвериков, власти проанализировали маршруты движения детей к каждой школе, количество домов и подъездов, которые необходимо оснастить в первую очередь контроллерами.
Разработали панель индикаторов, которая в режиме реального времени показывает все котроллеры, школы и детские сады в Белгороде для более детального анализа установки.
Сергей Четвериков
Чиновник отметил, что для полного обеспечения всех школьных маршрутов устройства нужно установить на 3500 подъездах. Для этого потребуется 28 млн рублей и два месяца работы.
Мэр областного центра Валентин Демидов отметил, что сейчас контроллеры установлены вдоль маршрутов к 21 школе.
До 27 февраля заканчиваем установку тестовых контроллеров и дополнительно отработали 920 МКД для дополнительной установки вдоль маршрутов школьников из 48 школ.
Валентин Демидов
Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что два месяца — это большой срок.
Актуальность пропадёт. Учебный год закончится, пока будут устанавливать. 3500 контроллеров необходимо установить хотя бы до 1 апреля. Задача связаться с производителем, попросить рассмотреть вопрос о наращивании производства. Если нет, разместить аналогичный заказ на других предприятиях. Объём не очень большой.
Вячеслав Гладков