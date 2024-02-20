Ахмедова о Белгороде: «Когда звучит сирена, её звук трудно наложить на этот город»

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Марина Ахмедова побывала в Белгороде. По её словам, вчера, 19 февраля, при звуке сирены дважды пришлось спускаться в укрытие: «Сирена — неприятная штука, выматывает нерв. Ожидая в убежище отбоя во второй раз, я поймала себя на мысли — в Донецке мне по-другому».
В 2014 году, отмечает Ахмедова, Донецк начал медленно «погружаться в хаос»: улицы города опустели, магазины закрылись. Белгород же, по её впечатлениям, выглядит совсем по-другому.
«Белгород маленький, праздничный. В нём работает всё: модные кафе, ателье, аптеки, магазины. Солнце как-то по особенному заливает старинные домишки. Всё мило, кукольно, аккуратно. И когда звучит сирена, её звук трудно наложить на Белгород. Тем более, сложно наложить на него мысль о том, что тут можно идти с коляской, и осколок прошьёт младенца», — пишет Ахмедова.
Также член СПЧ рассказала, о том, что губернатор Вячеслав Гладков без предупреждения побывал с проверкой в одной из школ города. Посмотрел, готовы ли в образовательном учреждении аптечки и укрытия.
В кармане у него [губернатора] — жгут. У каждого ребёнка в кармане — жгут. Родители кладут. И у меня тоже — жгут.
Марина Ахмедова