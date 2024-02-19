Гладков рассказал о страшной гибели женщины во время обстрела Белгорода

15 февраля три снаряда РСЗО «Вампир» упали на территории Белгорода. Семь человек погибли, в том числе годовалая девочка Валерия. Среди умерших также 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани, преподаватель НИУ «БелГУ» Любовь Губкина и 30-летний Дмитрий Проценко. Также погибла 80-летняя Людмила Александровна. Седьмой жертвой стала 73-летняя Екатерина Стреляева.