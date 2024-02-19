Гладков рассказал о страшной гибели женщины во время обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Вячеслав Гладков рассказал приехавшему в Белгород журналисту, что предсказать, где будет очередной прилёт, невозможно.
Ракета прилетела практически на уровне головы. И, конечно, то, что от головы осталось, было разбросано по всей вот этой части у женщины. И девочка погибла. Маленькая.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что форма обустроенного в низине стадиона, наоборот, должна была защитить от возможного попадания снаряда. Но по роковому стечению обстоятельств боеприпас упал на наклонную поверхность — осколки разлетелись по всей площади.
Они [ВСУ] бьют просто по Белгороду. Если бы не сбили ракеты — была бы катастрофа.
Вячеслав Гладков
15 февраля три снаряда РСЗО «Вампир» упали на территории Белгорода. Семь человек погибли, в том числе годовалая девочка Валерия. Среди умерших также 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани, преподаватель НИУ «БелГУ» Любовь Губкина и 30-летний Дмитрий Проценко. Также погибла 80-летняя Людмила Александровна. Седьмой жертвой стала 73-летняя Екатерина Стреляева.