Названы имена троих погибших в Белгороде при атаке ВСУ

В настоящий момент известны имена троих из шести погибших при атаке ВСУ 15 февраля в Белгороде. В числе жертв — 68-летний Иван Супрунов. Мужчина жил на улице Советской, сообщает «Фонарь». По словам знакомых белгородца, он погиб на крыльце торгового центра на Харгоре, попавшего под обстрел.