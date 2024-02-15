Названы имена троих погибших в Белгороде при атаке ВСУ

Posted Вчера, 15:13
Published Вчера, 15:13
Modified Вчера, 15:15
Updated Вчера, 15:15
В настоящий момент известны имена троих из шести погибших при атаке ВСУ 15 февраля в Белгороде. В числе жертв — 68-летний Иван Супрунов. Мужчина жил на улице Советской, сообщает «Фонарь». По словам знакомых белгородца, он погиб на крыльце торгового центра на Харгоре, попавшего под обстрел.
Ранее стало известно, что при атаке погибла сотрудница БелГУ Любовь Губкина. В вузе заверили, что окажут всю необходимую помощь её семье.
Помимо этого, при атаке погибла четырёхмесячная Валентина. Девочка находилась с бабушкой в момент обстрела на стадионе около школы.