Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Гладков рассказал журналисту Соловьёву, как Белгород пережил трагедию 30 декабря

«Было ощущение, что горит весь Белгород». Гладков — об обстреле 30 декабря

19 февраля 2024, 11:02
Фото: кадр из интервью Гладкова Владимиру Соловьёву, «Смотрим.Ру»

Гладков рассказал журналисту Соловьёву, как Белгород пережил трагедию 30 декабря

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву рассказал о трагедии 30 декабря 2023 года. Тогда ВСУ нанесли удар прямо по центру города, где на ёлке отдыхали дети.
Сюжет
Дети

Губернатор Вячеслав Гладков в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым рассказал, что случилось в Белгороде 30 декабря, когда ВСУ ударили прямо по центру города.

30-го числа я приехал сюда [к зданию правительства] из Старого Оскола. У нас дымилась вот эта часть [на Соборной площади], сюда ракета попала, между катком и гостиницей. Там машина горела. Конечно, была катастрофа. У меня ощущение было, что горит прям весь город. Я когда ходил, смотрел, такого количества погибших, разорванных не видел в своей жизни никогда.
Вячеслав Гладков

Напомним, что 30 декабря ВСУ выпустили снаряды по центру Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе дети. За два года СВО это самая страшная для города трагедия, после которой жизнь белгородцев изменилась кардинально.

40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
17-летний студент рассказал, как спас белгородцев при обстреле 30 декабря«Буду умирать, но позвоню»: белгородка — о том, как узнала о гибели мужа 30 декабря«Это мой долг»: белгородский спасатель — о помощи раненным при обстреле 30 декабря
#Правительство#Дети#Губернатор#Трагедия#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Владимир Соловьёв#Артем Черненко
Подпишитесь
«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
Сегодня, 09:02
Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
Сегодня, 08:10
Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика
Сегодня, 11:32
Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Сегодня, 08:26
ВСУ обстреляли дома белгородцев
Сегодня, 13:05
Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода
Сегодня, 13:02