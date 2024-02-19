«Было ощущение, что горит весь Белгород». Гладков — об обстреле 30 декабря

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Губернатор Вячеслав Гладков в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым рассказал, что случилось в Белгороде 30 декабря, когда ВСУ ударили прямо по центру города.
30-го числа я приехал сюда [к зданию правительства] из Старого Оскола. У нас дымилась вот эта часть [на Соборной площади], сюда ракета попала, между катком и гостиницей. Там машина горела. Конечно, была катастрофа. У меня ощущение было, что горит прям весь город. Я когда ходил, смотрел, такого количества погибших, разорванных не видел в своей жизни никогда.
Вячеслав Гладков
Напомним, что 30 декабря ВСУ выпустили снаряды по центру Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе дети. За два года СВО это самая страшная для города трагедия, после которой жизнь белгородцев изменилась кардинально.