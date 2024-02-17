В Белгороде простились с погибшей из-за обстрела ВСУ преподавателем НИУ «БелГУ»

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По информации источника, в Белгороде в университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила простились с преподавателем НИУ «БелГУ» Любовью Губкиной. Женщина погибла во время обстрела ВСУ 15 февраля.
Как ранее стало известно, в день гибели Любовь со своей матерью направлялись на похороны к свекрови. По пути женщины зашли в торговый центр, который и оказался под ударом. Преподаватель умерла на месте, а её мать была ранена.
Среди погибших 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани и 30-летний Дмитрий Проценко. Судя по всему, речь идёт о мужчине, который погиб на улице Магистральной от падения обломков.
Позже стало известно, что также погибла 80-летняя Людмила Александровна. Седьмой жертвой стала 73-летняя Екатерина Стреляева.