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В Белгороде простились с погибшей из-за обстрела ВСУ преподавателем НИУ «БелГУ»

В Белгороде простились с погибшей из-за обстрела ВСУ преподавателем НИУ «БелГУ»

17 февраля 2024, 11:47
Фото: 1MI
Речь идёт о Любови Губкиной. В момент обстрела 15 февраля женщина находилась около торгового центра в Белгороде. С преподавателем простились в университетском домовом храме, сообщают РИА «Новости».

По информации источника, в Белгороде в университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила простились с преподавателем НИУ «БелГУ» Любовью Губкиной. Женщина погибла во время обстрела ВСУ 15 февраля.

Как ранее стало известно, в день гибели Любовь со своей матерью направлялись на похороны к свекрови. По пути женщины зашли в торговый центр, который и оказался под ударом. Преподаватель умерла на месте, а её мать была ранена.

Напомним, в результате обстрела Белгорода погибли семь человек. Среди них годовалая девочка Валерия. Она была дочерью студента медколледжа БелГУ Дмитрия.

Среди погибших 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани и 30-летний Дмитрий Проценко. Судя по всему, речь идёт о мужчине, который погиб на улице Магистральной от падения обломков.

Позже стало известно, что также погибла 80-летняя Людмила Александровна. Седьмой жертвой стала 73-летняя Екатерина Стреляева.

Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
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