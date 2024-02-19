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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

ВСУ обстреляли Новые Юрковичи в Брянской области

Два человека ранены в результате обстрела приграничья

19 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Новые Юрковичи в Брянской области

Пострадали мирные жители. Также зафиксировано несколько повреждений, сообщают «Брянские новости».

Днём 19 февраля село Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области попало под обстрел ВСУ. По информации губернатора Александра Богомаза, в результате пострадали двое жителей. Их уже доставили в больницу.

Кроме этого, в ходе обстрела повреждения получили несколько административных зданий и спецтехника. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Отметим, что ВСУ атакуют Брянскую область с утра. Около восьми часов система ПВО сбила над регионом один беспилотник, спустя полчаса — ещё один БПЛА. Тогда никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не было.

Утро было громким: в приграничье отразили атаку двух беспилотников
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#Происшествия#Пострадавшие#Брянская область#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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