Два человека ранены в результате обстрела приграничья

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Днём 19 февраля село Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области попало под обстрел ВСУ. По информации губернатора Александра Богомаза, в результате пострадали двое жителей. Их уже доставили в больницу.
Кроме этого, в ходе обстрела повреждения получили несколько административных зданий и спецтехника. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Отметим, что ВСУ атакуют Брянскую область с утра. Около восьми часов система ПВО сбила над регионом один беспилотник, спустя полчаса — ещё один БПЛА. Тогда никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не было.