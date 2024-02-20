В Минобре РФ наградили белгородца за то, что он не дал школе сгореть при обстреле

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Заместитель директора школы № 3 в Шебекино Эдуард Павленко получил нагрудный знак «За верность профессии». Награду белгородцу вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В мае 2023 года ВСУ обстреляли центр Шебекино. Один из снарядов попал в здание образовательного учреждения. Была сильно повреждена кровля.
Эдуард Павленко выехал на место ЧП, несмотря на обстрел, поднялся на чердак школы. В учреждении произошло возгорание стропил. Замдиректора до приезда пожарных сумел локализовать огонь.