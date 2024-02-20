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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Эдуард Павленко и Сергей Кравцов

В Минобре РФ наградили белгородца за то, что он не дал школе сгореть при обстреле

20 февраля 2024, 12:08
Фото: правительство Белгородской области
Эдуард Павленко и Сергей Кравцов

Замдиректора школы наградили за тушение пожара в белгородском Шебекино

ЧП в образовательном учреждении произошло в мае 2023 года. При обстреле вспыхнул чердак школы. Эдуард Павленко до приезда МЧС сумел локализовать огонь. Подобности сообщает правительство Белгородской области.

Заместитель директора школы № 3 в Шебекино Эдуард Павленко получил нагрудный знак «За верность профессии». Награду белгородцу вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В мае 2023 года ВСУ обстреляли центр Шебекино. Один из снарядов попал в здание образовательного учреждения. Была сильно повреждена кровля.

Эдуард Павленко выехал на место ЧП, несмотря на обстрел, поднялся на чердак школы. В учреждении произошло возгорание стропил. Замдиректора до приезда пожарных сумел локализовать огонь.

Эдуард ПавленкоЭдуард Павленко
Эдуард Павленко
Фото: правительство Белгородской области
Чиновники из Шебекино получили госнаграды от Путина
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#Общество#Белгородская область#Возгорание#Шебекино#Школа#Награждение#Белгород#Алина Харина#Обстрел ВСУ
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