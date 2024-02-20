Сирену будет слышно в частном секторе: в микрорайонах ИЖС появятся системы оповещения

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
В Белгороде до 21 марта установят 43 дополнительных устройства системы оповещения. Оборудование будет работать как в режиме сирены, так и голосового оповещения.
В настоящий момент специалисты установили уже пять таких устройств. Работами занимаются две бригады. Новое оборудование устанавливают в основном в микрорайонах ИЖС, откуда поступало больше всего обращений от белгородцев. Места согласовывают с МЧС, добавил мэр.
Всего на данный момент в городе работает 54 техустройства для оповещения населения.
Согласно документам госзакупки, начальная цена контракта на закупку 43 устройств системы оповещения составляла 29,9 млн рублей.