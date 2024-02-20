Сирену будет слышно в частном секторе: в микрорайонах ИЖС появятся системы оповещения

В настоящий момент специалисты установили уже пять таких устройств. Работами занимаются две бригады. Новое оборудование устанавливают в основном в микрорайонах ИЖС, откуда поступало больше всего обращений от белгородцев. Места согласовывают с МЧС, добавил мэр.