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Система оповещения

Сирену будет слышно в частном секторе: в микрорайонах ИЖС появятся системы оповещения

20 февраля 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
Система оповещения

Дополнительные устройства системы оповещения в Белгороде установят до 21 марта

К марту в городе установят 43 новых устройства, которые будут работать в режиме сирены и речи, сообщает мэр Валентин Демидов. Новое оборудование монтируют в микрорайонах ИЖС.

В Белгороде до 21 марта установят 43 дополнительных устройства системы оповещения. Оборудование будет работать как в режиме сирены, так и голосового оповещения.

В настоящий момент специалисты установили уже пять таких устройств. Работами занимаются две бригады. Новое оборудование устанавливают в основном в микрорайонах ИЖС, откуда поступало больше всего обращений от белгородцев. Места согласовывают с МЧС, добавил мэр.

Всего на данный момент в городе работает 54 техустройства для оповещения населения.

Согласно документам госзакупки, начальная цена контракта на закупку 43 устройств системы оповещения составляла 29,9 млн рублей.

Система оповещенияСистема оповещения
Система оповещения
Фото: соцсети Валентина Демидова
На системы оповещения в Белгороде потратят почти 30 млн рублей
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#Город#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Сирены
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