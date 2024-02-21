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Published Сегодня, 06:38

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Больница

Что происходит с пострадавшими при обстреле Белгорода в конце 2023 года?

21 февраля 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Больница

В Москве находятся 13 раненных при обстреле Белгорода пациентов

Четырёх белгородцев с тяжёлыми ранениями уже перевели в обычные палаты. Три ребёнка и шестеро взрослых находятся в реабилитационных центрах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Москве продолжают лечение 13 белгородцев, которые пострадали при обстреле в декабре 2023 года. Четверо горожан, которые получили тяжёлые ранения, уже переведены в обычные палаты. Ещё девять человек — три ребёнка и шестеро взрослых — находятся в реабилитационных центрах.

Напомним, что в стационарах Москвы также лечатся 14 белгородцев, которые попали под обстрел 15 февраля. Среди них есть двое детей. Один из пациентов находится в тяжёлом состоянии.

В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших белгородцев 15 февраля
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