Что происходит с пострадавшими при обстреле Белгорода в конце 2023 года?

В Москве продолжают лечение 13 белгородцев, которые пострадали при обстреле в декабре 2023 года. Четверо горожан, которые получили тяжёлые ранения, уже переведены в обычные палаты. Ещё девять человек — три ребёнка и шестеро взрослых — находятся в реабилитационных центрах.