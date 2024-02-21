Что происходит с пострадавшими при обстреле Белгорода в конце 2023 года?

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Москве продолжают лечение 13 белгородцев, которые пострадали при обстреле в декабре 2023 года. Четверо горожан, которые получили тяжёлые ранения, уже переведены в обычные палаты. Ещё девять человек — три ребёнка и шестеро взрослых — находятся в реабилитационных центрах.
Напомним, что в стационарах Москвы также лечатся 14 белгородцев, которые попали под обстрел 15 февраля. Среди них есть двое детей. Один из пациентов находится в тяжёлом состоянии.