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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших белгородцев 15 февраля

В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших белгородцев 15 февраля

17 февраля 2024, 15:03
Фото: 1MI
Один пациент находится в тяжёлом состоянии. Всего в столичных стационарах лечатся 14 пострадавших, сообщили в Минздраве РФ.
Сюжет
Дети

По информации ведомства, на сегодняшний день в стационарах Москвы находятся 14 человек, которые пострадали в результате обстрела Белгорода 15 февраля. Среди них двое детей.

Один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии. За его жизнь борются медики. Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое.

Ещё восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, всего пострадали 19 человек. Ещё семь — погибли. Сегодня, 17 февраля, в областном центре простились с погибшей преподавателем НИУ «БелГУ» и годовалой девочкой.

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