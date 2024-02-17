В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших белгородцев 15 февраля

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
По информации ведомства, на сегодняшний день в стационарах Москвы находятся 14 человек, которые пострадали в результате обстрела Белгорода 15 февраля. Среди них двое детей.
Один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии. За его жизнь борются медики. Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое.
Ещё восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, всего пострадали 19 человек. Ещё семь — погибли. Сегодня, 17 февраля, в областном центре простились с погибшей преподавателем НИУ «БелГУ» и годовалой девочкой.