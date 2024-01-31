Белгородчину вновь атакуют, а медики в это время учатся эвакуировать пациентов

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
31 января дрон-камикадзе ВСУ ударил по селу Тишанка в Волоконовском районе. В результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи.
Позже под обстрелом оказался хутор Панков Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших, но была повреждена линия электропередачи. Без света на время остались восемь сёл.
Под атакой также оказалось село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованную возле ФАПа машину бригады медиков. Никто не пострадал.
В 15:00 от Минобороны поступило сообщение об уничтожении беспилотника самолётного типа в небе над областью. Где именно это произошло, не уточнялось.
Позже ВСУ атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе дроном-камикадзе. Местный житель получил осколочное ранение лица. Раненого отвезли в местную больницу.
Также дрон-камикадзе атаковал Новую Таволжанку. Обошлось без пострадавших. В частном доме выбило окна, посекло кровлю и заборы. В результате второго взрыва повреждён гараж. Беспилотник также атаковал памятник погибшим танкистам. Мемориал был установлен месяц назад, в декабре 2023 года. На этом месте была подбита машина с экипажем во время проникновения ДРГ.
Помимо этого, Минобороны РФ вновь сообщило, что около 17:00 над регионов был сбит БПЛА.
В последний день января в столице региона на базе второй городской больницы прошли учения среди медиков. Медперсонал учили эвакуировать пациентов при обстрелах — больных экстренно с пяти этажей терапевтического корпуса перемещали в подвал. На месте побывала журналистка Бел.Ру.
С момента объявления учебной тревоги до размещения всех пациентов в укрытии прошло 26 минут. Главврач отметила, что результат тренировки превзошёл ожидания, так как эвакуировать всех пациентов планировалось за час.
Защита Александра Сергиенко, бывшего мэра Старого Оскола, попросила правоохранителей проверить одного из участников дела - руководителя ООО «ОГК», ООО «Оптнефтегаз», ООО «Плюс+» Владимира Глазкрицкого.
Один из адвокатов Сергиенко подал заявление в полицию на Глазкрицкого из-за возможных махинаций при подаче заявки на получение государственной субсидии. Правоохранители приняли обращение.