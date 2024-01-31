Белгородчину вновь атакуют, а медики в это время учатся эвакуировать пациентов

Также дрон-камикадзе атаковал Новую Таволжанку. Обошлось без пострадавших. В частном доме выбило окна, посекло кровлю и заборы. В результате второго взрыва повреждён гараж. Беспилотник также атаковал памятник погибшим танкистам. Мемориал был установлен месяц назад, в декабре 2023 года. На этом месте была подбита машина с экипажем во время проникновения ДРГ.