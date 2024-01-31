Полиция проверит участника дела против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

В пресс-службе УМВД редакции сообщили, что процессуальное решение пока не принято. По данным издания, в декабре прошлого года один из защитников Сергиенко подал заявление в полицию на Глазкрицкого из-за возможных махинаций при подаче зявки на получение государственной субсидии. Сам же бизнесмен ранее сообщил в правоохранительные органы о том, что обвиняемый экс-мэр получил от него несколько взяток.