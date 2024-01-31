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Полиция

Полиция проверит участника дела против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

31 января 2024, 09:57
Фото: 1MI
Полиция

Защита Сергиенко попросила полицию Белгорода проверить одного из участников дела

Заявление в правоохранительные органы подал один из защитников Александра Сергиенко. Теперь полиция проверяет руководителя нескольких компаний Владимира Глазкрицкого. Речь идёт о возможных махинациях при подаче заявления на получение госсубсидии, пишет «Фонарь».

Полиция проводит проверку в отношении руководителя ООО «ОГК», ООО «Оптнефтегаз», ООО «Плюс+» Владимира Глазкрицкого — одного из участников уголовного дела против экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Заявление в правоохранительные органы ещё в декабре подал адвокат бывшего главы Старооскольского горокруга.

В пресс-службе УМВД редакции сообщили, что процессуальное решение пока не принято. По данным издания, в декабре прошлого года один из защитников Сергиенко подал заявление в полицию на Глазкрицкого из-за возможных махинаций при подаче зявки на получение государственной субсидии. Сам же бизнесмен ранее сообщил в правоохранительные органы о том, что обвиняемый экс-мэр получил от него несколько взяток.

Адвокат Сергиенко подавал заявление ещё во второй половине декабря, но зарегистрировали его только 16 января.

К слову, защита Александра Сергиенко считает, что Глазкрицкий решил отомстить бывшему товарищу из-за того, что последний не помог бизнесмену получить субсидию. Как бывшие друзья встретились в суде, Бел.Ру писало ранее.

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