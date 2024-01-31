Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области. Произошло это 31 января около 15:00. Где именно сработала система ПВО, не уточняется.
31 января регион несколько раз атаковали беспилотники. В Тишанке Волоконовского района в результате взрыва пострадал инфраструктурный объект связи. Дважды сбросили взрывные устройства с дронов-камикадзе над Богун-Городком в Борисовском районе. Пострадали две машины и один частный дом.
С беспилотника сбросили взрывное устройство на машину медиков в Мокрой Орловке Грайворонского горокруга. Авто было припарковано возле фельдшерско-акушерского пункта. Транспорт разбит, пострадавших среди мирных жителей нет.