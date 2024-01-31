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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:24

Беспилотники

Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

31 января 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Беспилотник сбили в Белгородской области

ПВО сработала около 15:00. Где именно сбили беспилотник, не уточнили.

Беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области. Произошло это 31 января около 15:00. Где именно сработала система ПВО, не уточняется.

31 января регион несколько раз атаковали беспилотники. В Тишанке Волоконовского района в результате взрыва пострадал инфраструктурный объект связи. Дважды сбросили взрывные устройства с дронов-камикадзе над Богун-Городком в Борисовском районе. Пострадали две машины и один частный дом.

С беспилотника сбросили взрывное устройство на машину медиков в Мокрой Орловке Грайворонского горокруга. Авто было припарковано возле фельдшерско-акушерского пункта. Транспорт разбит, пострадавших среди мирных жителей нет.

Дом и два авто пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#СВО#Атака ВСУ
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