Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

31 января регион несколько раз атаковали беспилотники. В Тишанке Волоконовского района в результате взрыва пострадал инфраструктурный объект связи. Дважды сбросили взрывные устройства с дронов-камикадзе над Богун-Городком в Борисовском районе. Пострадали две машины и один частный дом.