Почему к пациентам с высоким давлением скорая не приезжает за 20 минут?

Глава минздрава подчеркнул, что каждый день скорая обслуживает более 1000 вызовов по области. Часть вызовов не относится к скорой помощи. Это такие случаи, когда состояние пациента не экстренное, с проблемой должен разбираться лечащий врач в поликлинике. Несмотря на это, бригады выезжают на все вызовы.