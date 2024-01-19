Почему к пациентам с высоким давлением скорая не приезжает за 20 минут?

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Белгородцы часто интересуются, почему скорая помощь не приезжает на вызов за 20 минут.
Один человек обратился ко мне с негодованием (такие сообщения иногда приходят мне и в личные сообщения), почему скорая медицинская помощь к пациентам, у которых, например, поднялось давление, не приезжает за 20 минут.
Андрей Иконников
По словам министра здравоохранения области, в первую очередь скорая помощь едет на экстренные вызовы, где есть угроза жизни человека. Это такие случаи, как инсульт, потеря сознания, ножевые ранения и т. д. Такие вызовы обслуживаются до 20 минут.
Неотложные вызовы обслуживаются после экстренных, время доезда не ограничено, уточнил Иконников.
Глава минздрава подчеркнул, что каждый день скорая обслуживает более 1000 вызовов по области. Часть вызовов не относится к скорой помощи. Это такие случаи, когда состояние пациента не экстренное, с проблемой должен разбираться лечащий врач в поликлинике. Несмотря на это, бригады выезжают на все вызовы.