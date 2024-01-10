В Белгородской области не работали два номера вызова скорой: куда звонить за помощью?

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Белгородцы не смогут вызвать медиков скорой помощи по телефонам 03 и 103. Указанные номера временно недоступны. В рассылке РСЧС указано, что это актуально для всей Белгородской области.
Что стало причиной сбоя и как долго он продлится, не сообщается.
Чтобы вызвать скорую помощь, нужно позвонить по номеру 112.
Дополнение: в региональном минздраве спустя время уточнили, что кратковременный сбой произошёл из-за технических проблем, их уже устранили. Номера 03 и 103 вновь доступны.
Напомним, что в конце декабря произошёл крупный сбой в системе хранения данных белгородского минздрава. Из-за этого пациентам оказалась недоступна часть услуг, в том числе «Электронная регистратура». Впрочем, большую часть проблем устранили к вечеру того же дня.