В Белгородской области не работали два номера вызова скорой: куда звонить за помощью?

Напомним, что в конце декабря произошёл крупный сбой в системе хранения данных белгородского минздрава. Из-за этого пациентам оказалась недоступна часть услуг, в том числе «Электронная регистратура». Впрочем, большую часть проблем устранили к вечеру того же дня.