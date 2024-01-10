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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Скорая

В Белгородской области не работали два номера вызова скорой: куда звонить за помощью?

10 января 2024, 09:39
Фото: 1MI
Скорая

РСЧС предупреждает белгородцев об изменении номера вызова скорой

Обратиться за оказанием медпомощи можно только по номеру 112. Остальные два номера временно не доступны. Причина не называется.

Белгородцы не смогут вызвать медиков скорой помощи по телефонам 03 и 103. Указанные номера временно недоступны. В рассылке РСЧС указано, что это актуально для всей Белгородской области.

Что стало причиной сбоя и как долго он продлится, не сообщается.

Чтобы вызвать скорую помощь, нужно позвонить по номеру 112.

Дополнение: в региональном минздраве спустя время уточнили, что кратковременный сбой произошёл из-за технических проблем, их уже устранили. Номера 03 и 103 вновь доступны.

Напомним, что в конце декабря произошёл крупный сбой в системе хранения данных белгородского минздрава. Из-за этого пациентам оказалась недоступна часть услуг, в том числе «Электронная регистратура». Впрочем, большую часть проблем устранили к вечеру того же дня.

Белгородцы остались без части медицинских услуг из-за аварии на сервисах минздрава
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#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Инна Рогова#Белгород
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