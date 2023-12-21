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Белгородская прокуратура начала проверку после инцидента с застрявшей машиной скорой

Белгородская прокуратура начала проверку после инцидента с застрявшей машиной скорой

21 декабря 2023, 17:48
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Бригада скорой приехала на вызов. Машина застряла в снегу из-за отсутствия нормальной дороги. Это произошло 18 декабря в Северном. Правоохранители дадут оценку работе уполномоченных органов, сообщает прокуратура Белгородской области.

Областная прокуратура организовала проверку из-за инцидента в Северном. Из-за плохой расчистки дорог в СНТ «Автомобилист-2» застрял автомобиль скорой помощи. Бригада скорой не смогла оперативно оказать медицинскую помощь пациентке. По результатам проверки прокуратура даст оценку работе уполномоченных органов.

Напомним, что автомобиль скорой вытаскивали МЧС и трактор. Медиков вызвала белгородка, которая сломала ногу. Автомобиль вытаскивали три часа, помогали родственники и соседи пострадавшей женщины.

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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Снег#Белгород#Алина Харина#Скорая
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