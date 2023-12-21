Белгородская прокуратура начала проверку после инцидента с застрявшей машиной скорой

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Областная прокуратура организовала проверку из-за инцидента в Северном. Из-за плохой расчистки дорог в СНТ «Автомобилист-2» застрял автомобиль скорой помощи. Бригада скорой не смогла оперативно оказать медицинскую помощь пациентке. По результатам проверки прокуратура даст оценку работе уполномоченных органов.
Напомним, что автомобиль скорой вытаскивали МЧС и трактор. Медиков вызвала белгородка, которая сломала ногу. Автомобиль вытаскивали три часа, помогали родственники и соседи пострадавшей женщины.