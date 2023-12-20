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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

Врач

Белгородцы остались без части медицинских услуг из-за аварии на сервисах минздрава

20 декабря 2023, 09:06
Фото: Midjourney
Врач

Из-за аварии вышли из строя сервисы белгородского минздрава

Авария произошла минувшей ночью. Специалисты уже работают над решением проблемы. Однако пока часть электронных услуг для белгородцев недоступна. Например, у пациентов не получится записаться к врачу через «Электронную регистратуру», сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Минувшей ночью в Белгородской области произошла техническая авария на сервисах, обеспечивающих работу регионального здравоохранения. На время устранения неполадок пациентам будут недоступны некоторые услуги.

Так, белгородцы пока не смогут записаться к врачу через «Электронную регистратуру». Оставить заявку на приём можно по номеру 122. Вернуть сервис к жизни постараются до конца дня.

Помимо этого, пока пациенты не смогут получить льготные лекарства. Услуга отпуска препаратов по рецепту восстанавливается.

Справки о рождении и смерти пока выдают в бумажном виде. Когда проблему устранят, информацию внесут в систему.

Сейчас специалисты работают над восстановлением системы. Как отметил глава регионального минздрава Андрей Иконников, критически важные сервисы постараются вернуть к жизни в течение дня, остальные — до конца четверга.

«Все данные сохранены, не переживайте», — заверил Иконников и попросил белгородцев не паниковать.

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#Белгородская область#Медицина#Минздрав#Инна Рогова#Белгород#Андрей иконников#Запись к врачу#Техническая авария
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