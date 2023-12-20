Белгородцы остались без части медицинских услуг из-за аварии на сервисах минздрава

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Минувшей ночью в Белгородской области произошла техническая авария на сервисах, обеспечивающих работу регионального здравоохранения. На время устранения неполадок пациентам будут недоступны некоторые услуги.
Так, белгородцы пока не смогут записаться к врачу через «Электронную регистратуру». Оставить заявку на приём можно по номеру 122. Вернуть сервис к жизни постараются до конца дня.
Помимо этого, пока пациенты не смогут получить льготные лекарства. Услуга отпуска препаратов по рецепту восстанавливается.
Справки о рождении и смерти пока выдают в бумажном виде. Когда проблему устранят, информацию внесут в систему.
Сейчас специалисты работают над восстановлением системы. Как отметил глава регионального минздрава Андрей Иконников, критически важные сервисы постараются вернуть к жизни в течение дня, остальные — до конца четверга.
«Все данные сохранены, не переживайте», — заверил Иконников и попросил белгородцев не паниковать.