Минздрав назвал число пациентов с сахарным диабетом в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В 2023 году на территории Белгородской области на учёте в медучреждениях состоят 58 тыс. больных с диагнозом «сахарный диабет». В их числе 624 ребёнка, которые болеют диабетом первого типа.
Жителям с таким диагнозом полагается предоставление необходимых медикаментов инсулинового ряда, а также гипогликемических таблеток и медицинских изделий.
Для их закупки в этом году было выделено 964 млн рублей. Большая часть из них — 888,2 млн рублей — направлена из областного бюджета. С начала года лекарствами обеспечили более 42 тыс. пациентов.
С 2021 года детские больницы России начали предоставлять несовершеннолетним пациентам системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, чтобы предотвратить возможные осложнения заболевания. Как сообщается, на эту цель в 2023 году направлено 98 млн рублей. В настоящее время благодаря этой программе 624 ребёнка уже получили системы и расходные материалы к ним.