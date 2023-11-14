Минздрав назвал число пациентов с сахарным диабетом в Белгородской области

С 2021 года детские больницы России начали предоставлять несовершеннолетним пациентам системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, чтобы предотвратить возможные осложнения заболевания. Как сообщается, на эту цель в 2023 году направлено 98 млн рублей. В настоящее время благодаря этой программе 624 ребёнка уже получили системы и расходные материалы к ним.