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На закупку лекарств для диабетиков в Белгородской области выделили 964 млн

Минздрав назвал число пациентов с сахарным диабетом в Белгородской области

14 ноября 2023, 11:13
Фото: 1MI

На закупку лекарств для диабетиков в Белгородской области выделили 964 млн

На учёте у врачей состоит около 58 тыс. белгородцев с сахарным диабетом. В их числе есть дети. Пациентам положены необходимые лекарства, на закупку которых региональное правительство в этом году направило 964 млн рублей, сообщили в региональном минздраве.

В 2023 году на территории Белгородской области на учёте в медучреждениях состоят 58 тыс. больных с диагнозом «сахарный диабет». В их числе 624 ребёнка, которые болеют диабетом первого типа.

Жителям с таким диагнозом полагается предоставление необходимых медикаментов инсулинового ряда, а также гипогликемических таблеток и медицинских изделий.

Для их закупки в этом году было выделено 964 млн рублей. Большая часть из них — 888,2 млн рублей — направлена из областного бюджета. С начала года лекарствами обеспечили более 42 тыс. пациентов.

С 2021 года детские больницы России начали предоставлять несовершеннолетним пациентам системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, чтобы предотвратить возможные осложнения заболевания. Как сообщается, на эту цель в 2023 году направлено 98 млн рублей. В настоящее время благодаря этой программе 624 ребёнка уже получили системы и расходные материалы к ним.

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#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Минздрав#Сахарный диабет#Белгород#Александра Склярова
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