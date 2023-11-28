Белгородцы просят закрыть роддом. Минздрав пообещал исправить проблемы в 2024 году

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Министр здравоохранения Андрей Иконников посетил Алексеевскую ЦРБ и проверил здание с родильным отделением и отделением патологии беременных. С 2001 года здание ни разу капитально не ремонтировалось, но в нём периодически проводили косметический ремонт.
По докладу министра, пациенты всем довольны, для помощи в экстренных ситуациях в отделениях всё есть, однако требуется ремонт: сантехника и окна в плохом состоянии. Предполагается, что в следующем году эти недостатки исправят.
Также чиновник опроверг распространившуюся в Сети информацию о закрытии педиатрического отделения: в настоящий момент в нём проходят лечение 13 детей в круглосуточном стационаре и семь — в дневном. Кроме этого, в больнице не наблюдается массового увольнения врачей.
Добавим, что только на прошлой неделе жители Белгородской области жаловались на состояние роддома и даже просили его закрыть. Одна из женщин прислала фотографии с плохими условиями в туалетах.