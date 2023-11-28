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Алексеевский роддом

Белгородцы просят закрыть роддом. Минздрав пообещал исправить проблемы в 2024 году

28 ноября 2023, 07:07
Фото: министр здравоохранения Андрей Иконников
Алексеевский роддом

Белгородцам пообещали заменить сантехнику в роддоме Алексеевской ЦРБ

Жители региона продолжают жаловаться на состояние роддома в Алексеевской ЦРБ, поэтому на место выехал министр здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, в отделении всё хорошо, кроме сантехники и окон, которые планируется заменить уже в следующем году.

Министр здравоохранения Андрей Иконников посетил Алексеевскую ЦРБ и проверил здание с родильным отделением и отделением патологии беременных. С 2001 года здание ни разу капитально не ремонтировалось, но в нём периодически проводили косметический ремонт.

По докладу министра, пациенты всем довольны, для помощи в экстренных ситуациях в отделениях всё есть, однако требуется ремонт: сантехника и окна в плохом состоянии. Предполагается, что в следующем году эти недостатки исправят.

Алексеевский роддомАлексеевский роддом
Алексеевский роддомАлексеевский роддом
Алексеевский роддом
Фото: министр здравоохранения Андрей Иконников

Также чиновник опроверг распространившуюся в Сети информацию о закрытии педиатрического отделения: в настоящий момент в нём проходят лечение 13 детей в круглосуточном стационаре и семь — в дневном. Кроме этого, в больнице не наблюдается массового увольнения врачей.

Добавим, что только на прошлой неделе жители Белгородской области жаловались на состояние роддома и даже просили его закрыть. Одна из женщин прислала фотографии с плохими условиями в туалетах.

Состоянии сантехники и туалетов в алексеевском роддомеСостоянии сантехники и туалетов в алексеевском роддоме
Жалоба белгородкиЖалоба белгородки
Состоянии сантехники и туалетов в алексеевском роддоме
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