Белгородцы просят закрыть роддом. Минздрав пообещал исправить проблемы в 2024 году

Белгородцам пообещали заменить сантехнику в роддоме Алексеевской ЦРБ

Жители региона продолжают жаловаться на состояние роддома в Алексеевской ЦРБ, поэтому на место выехал министр здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, в отделении всё хорошо, кроме сантехники и окон, которые планируется заменить уже в следующем году.