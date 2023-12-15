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Published Сегодня, 13:06

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Updated Сегодня, 13:08

Корь и коклюш

«Не видим проблемы»: минздрав Белгородской области рассказал о заболеваемости корью

15 декабря 2023, 13:06
Фото: 1MI
Корь и коклюш

В Белгородской области минздрав не наблюдает проблем с корью и коклюшем

Заболеваемость коклюшем и корью в Белгородской области практически отсутствует, однако есть проблемы с поставкой вакцин от данных заболеваний, о чём говорил министр здравоохранения Андрей Иконников, а вчера отметил Владимир Путин на прямой линии.

Что касается заболеваемости коклюшем и корью, министр здравоохранения пояснил, что проблемной заболеваемости в Белгородской области нет. По поводу вакцинации Андрей Иконников заявил следующее: во время прямой линни с президентом вчера также поднимался данный вопрос, однако, как и было сказано, имеются проблемы с поставкой лекарства. А Минздрав в первом квартале 2024 года поручился предоставить вакцину от кори.

«Вообще практически не помню, когда в последний раз выявляли заболевания. Осенью, наверное, были. Необходимости постановки проблемы в связи с этими заболеваниями просто нет, мы её не видим».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Напомним, Владимир Путин отметил, что рост количества случаев кори в России связан с мигрантами и приезжими с Украины, где низкий уровень вакцинации против этой болезни. Президент объяснил недостаток препаратов техническими проблемами и заверил, что эта ситуация будет решена в скором времени.

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#Город#Общество#Белгородская область#Вакцинация#Заболеваемость#Новости Белгорода#Минздрав#Президент#Корь#Белгород#Татьяна Лукащева#Коклюш
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