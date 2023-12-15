«Не видим проблемы»: минздрав Белгородской области рассказал о заболеваемости корью

Что касается заболеваемости коклюшем и корью, министр здравоохранения пояснил, что проблемной заболеваемости в Белгородской области нет. По поводу вакцинации Андрей Иконников заявил следующее: во время прямой линни с президентом вчера также поднимался данный вопрос, однако, как и было сказано, имеются проблемы с поставкой лекарства. А Минздрав в первом квартале 2024 года поручился предоставить вакцину от кори.