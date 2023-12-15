«Не видим проблемы»: минздрав Белгородской области рассказал о заболеваемости корью

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Что касается заболеваемости коклюшем и корью, министр здравоохранения пояснил, что проблемной заболеваемости в Белгородской области нет. По поводу вакцинации Андрей Иконников заявил следующее: во время прямой линни с президентом вчера также поднимался данный вопрос, однако, как и было сказано, имеются проблемы с поставкой лекарства. А Минздрав в первом квартале 2024 года поручился предоставить вакцину от кори.
«Вообще практически не помню, когда в последний раз выявляли заболевания. Осенью, наверное, были. Необходимости постановки проблемы в связи с этими заболеваниями просто нет, мы её не видим».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Напомним, Владимир Путин отметил, что рост количества случаев кори в России связан с мигрантами и приезжими с Украины, где низкий уровень вакцинации против этой болезни. Президент объяснил недостаток препаратов техническими проблемами и заверил, что эта ситуация будет решена в скором времени.