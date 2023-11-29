Беременных пациенток с ковидом из Белгорода увозят в Старый Оскол? Отвечает минздрав

Белгородка интересуется: почему только что родивших женщин с положительным результатом теста на COVID-19 отправляют в Старый Оскол? Она рассказала, что её дочь родила 28 ноября в перинатальном центре на улице Губкина в Белгороде. После родов врачи взяли тест, который оказался положительным. Тогда девушку спустя почти 16 часов после родов отправили в ковидный центр в Старом Осколе.