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Беременная

Беременных пациенток с ковидом из Белгорода увозят в Старый Оскол? Отвечает минздрав

29 ноября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Беременная

Белгородку с COVID-19 отвезли в Старый Оскол спустя почти 16 часов после родов

Девушка родила в Белгороде в 02:30, а в 18:00 её с положительным тестом на COVID-19 отправили в инфекционный центр в Старом Осколе. Туда же вместе с матерью отвезли новорождённого ребёнка, который появился на свет с осложнениями. Женщина поинтересовалась, почему в Белгороде нет специальных палат.

Белгородка интересуется: почему только что родивших женщин с положительным результатом теста на COVID-19 отправляют в Старый Оскол? Она рассказала, что её дочь родила 28 ноября в перинатальном центре на улице Губкина в Белгороде. После родов врачи взяли тест, который оказался положительным. Тогда девушку спустя почти 16 часов после родов отправили в ковидный центр в Старом Осколе.

Скажите, пожалуйста, неужели в Белгороде в роддоме нет отдельной палаты для таких рожениц? Почему её отправляют поздно вечером с грудным ребенком, которому нет даже суток, за 160 км в районный центр?
пишет белгородка

Женщина также отметила, что ребёнок родился с проблемами, ему назначили терапию. «По моему мнению, даже бездомных с подвалов ночью не выгоняют, а ждут до утра», — заключила белгородка.

На обращение отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников. Он ответил, что квалифицированную помощь беременным и роженицам с признаками ОРВИ могут оказать в профильном инфекционном центре Старого Оскола. Там, отметил чиновник, для пациентов созданы все необходимые условия.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Беременная#Коронавирус#Белгород#Андрей иконников#COVID-19#Роды#Инфекционный центр#Александра Склярова
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