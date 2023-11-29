Беременных пациенток с ковидом из Белгорода увозят в Старый Оскол? Отвечает минздрав

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Белгородка интересуется: почему только что родивших женщин с положительным результатом теста на COVID-19 отправляют в Старый Оскол? Она рассказала, что её дочь родила 28 ноября в перинатальном центре на улице Губкина в Белгороде. После родов врачи взяли тест, который оказался положительным. Тогда девушку спустя почти 16 часов после родов отправили в ковидный центр в Старом Осколе.
Скажите, пожалуйста, неужели в Белгороде в роддоме нет отдельной палаты для таких рожениц? Почему её отправляют поздно вечером с грудным ребенком, которому нет даже суток, за 160 км в районный центр?
пишет белгородка
Женщина также отметила, что ребёнок родился с проблемами, ему назначили терапию. «По моему мнению, даже бездомных с подвалов ночью не выгоняют, а ждут до утра», — заключила белгородка.
На обращение отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников. Он ответил, что квалифицированную помощь беременным и роженицам с признаками ОРВИ могут оказать в профильном инфекционном центре Старого Оскола. Там, отметил чиновник, для пациентов созданы все необходимые условия.