Главврач белгородской скорой рассказал, как медики работают с видеорегистраторами

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Главврач белгородской скорой помощи Алексей Жиров рассказал, как медики будут работать с внедрённой системой видеофиксации их действий. Врачи скорой носят видеорегистраторы с 1 ноября.
По словам Жирова, мера позволит не только фиксировать ошибки, допущенные медработниками, но и поможет повысить их безопасность. Также видеофиксация направлена на решение возможных конфликтных ситуаций. Главврач добавил, что использование подобных средств — общемировая практика.
В настоящее время, к сожалению, участились случаи нападения на сотрудников скорой помощи. Надеемся, что факт фиксации происходящего на видео значительно снизит градус агрессии в отношении бригады скорой помощи.
Алексей Жиров, главврач белгородской скорой помощи
Эта новость обеспокоила некоторых граждан, однако в видеорегистраторах нет флешек. Возможности получить видео не будет даже у работника, который носит устройство.
Жиров добавил, что на форменной одежде фельдшера должно присутствовать графическое предупреждение о ведении видеосъёмки. Всё записанное будет врачебной тайной. Если пациент попросит, то медик обязан выключить регистратор, кроме тех случаев, когда те, кому требуется помощь, ведут себя неадекватно.
Напомним, Белгородская область стала первым в Черноземье регионом, где внедрили видеофиксации действий медиков. Она действует с 1 ноября. Регистраторы получили медики из Белгорода и Старого Оскола.