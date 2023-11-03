Главврач белгородской скорой рассказал, как медики работают с видеорегистраторами

Жиров добавил, что на форменной одежде фельдшера должно присутствовать графическое предупреждение о ведении видеосъёмки. Всё записанное будет врачебной тайной. Если пациент попросит, то медик обязан выключить регистратор, кроме тех случаев, когда те, кому требуется помощь, ведут себя неадекватно.