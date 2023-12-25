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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Скорая помощь

Главврач объяснил странную историю с белгородской скорой помощью

25 декабря 2023, 10:09
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородцы пожаловались на работу скорой помощи

О ситуации рассказала жительница региона. По её словам, бригада скорой помощи ехала к пожилому человеку с сильной болью около пяти часов. Однако глава региональной станции так не считает: по его данным, медики прибыли на место спустя два часа после вызова. Он объяснил, в чём причина задержки.

Белгородцы пожаловались в социальных сетях на работу скорой помощи. По словам женщины, она вчера, 24 декабря, в 13:07 вызвала скорую помощь пожилому человеку, у которого была сильнейшая боль из-за перелома шейки бедра. Однако бригаду медиков пришлось ждать около пяти часов.

Жительница объяснила, что после двух часов ожидания она позвонила узнать, в чём причина такой задержки. Ей ответили, что из-за неработающей программы диспетчер не может посмотреть за передвижением бригад.

«Подождав ещё, мы увидели машину рядом с домом и облегчённо выдохнули, но она приехала к соседскому ребёнку. Оказалось, что машина, которая ехала к нему, попала в аварию, и бригаде, которая ехала к нам, передали эту заявку», — рассказала женщина.

Однако после оказания помощи ребёнку врачи не зашли в соседний дом к пожилому человеку с болями, а уехали на другой вызов. Ещё через пару часов скорая помощь всё-таки приехала к белгородцам, но добиралась она из Северного.

Жительница попросила министра здравоохранения Андрея Иконникова разобраться в ситуации, однако в итоге на обращение ответил глава региональной станции Скорой медицинской помощи Алексей Жиров. Он объяснил, что диспетчер неверно интерпретировала категорию вызова, из-за чего произошла задержка. Но по его данным, бригада медиков получила заявку в 13:08 и прибыла к пациенту в 15:55, а не спустя пять часов.

К сотруднику, допустившему ошибку, применят меры взыскания.

Он также пояснил, что в настоящий момент увеличилось количество заболевших гриппом. Например, за воскресенье поступило 1614 обращений, из которых 326 касались ОРВИ. Экстренных вызовов из этого числа было 584, неотложных — 725, а ещё 305 оказались безрезультатными.

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#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Белгород#Алексей Жиров#Александра Склярова
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