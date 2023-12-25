Главврач объяснил странную историю с белгородской скорой помощью

«Подождав ещё, мы увидели машину рядом с домом и облегчённо выдохнули, но она приехала к соседскому ребёнку. Оказалось, что машина, которая ехала к нему, попала в аварию, и бригаде, которая ехала к нам, передали эту заявку», — рассказала женщина.