Главврач объяснил странную историю с белгородской скорой помощью

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Белгородцы пожаловались в социальных сетях на работу скорой помощи. По словам женщины, она вчера, 24 декабря, в 13:07 вызвала скорую помощь пожилому человеку, у которого была сильнейшая боль из-за перелома шейки бедра. Однако бригаду медиков пришлось ждать около пяти часов.
Жительница объяснила, что после двух часов ожидания она позвонила узнать, в чём причина такой задержки. Ей ответили, что из-за неработающей программы диспетчер не может посмотреть за передвижением бригад.
«Подождав ещё, мы увидели машину рядом с домом и облегчённо выдохнули, но она приехала к соседскому ребёнку. Оказалось, что машина, которая ехала к нему, попала в аварию, и бригаде, которая ехала к нам, передали эту заявку», — рассказала женщина.
Однако после оказания помощи ребёнку врачи не зашли в соседний дом к пожилому человеку с болями, а уехали на другой вызов. Ещё через пару часов скорая помощь всё-таки приехала к белгородцам, но добиралась она из Северного.
Жительница попросила министра здравоохранения Андрея Иконникова разобраться в ситуации, однако в итоге на обращение ответил глава региональной станции Скорой медицинской помощи Алексей Жиров. Он объяснил, что диспетчер неверно интерпретировала категорию вызова, из-за чего произошла задержка. Но по его данным, бригада медиков получила заявку в 13:08 и прибыла к пациенту в 15:55, а не спустя пять часов.
К сотруднику, допустившему ошибку, применят меры взыскания.
Он также пояснил, что в настоящий момент увеличилось количество заболевших гриппом. Например, за воскресенье поступило 1614 обращений, из которых 326 касались ОРВИ. Экстренных вызовов из этого числа было 584, неотложных — 725, а ещё 305 оказались безрезультатными.