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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Фотографии с места происшествия

В центре Белгорода скорая помощь врезалась в иномарку и сбила пешехода

17 сентября 2023, 13:39
Фото: "БелПлюс"
Фотографии с места происшествия
Пешехода пришлось госпитализировать. Остальные участники аварии травмы не получили, сообщили в УГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Сегодня, 17 сентября, на пересечении Белгородского полка — улицы Преображенская в 14:10 произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным УГИБДД России по Белгородской области, скорая помощь столкнулась с автомобилем Ford Focus, а затем наехала на пешехода.

Водитель и медперсонал скорой и водитель иномарки не пострадали, но женщину, переходившую дорогу, пришлось госпитализировать.

Видео с места происшествия опубликовали в пресс-службе УГИБДД. Ранее в соцсетях также появились фотографии.

Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествия
Фото: "БелПлюс"
Видео: Пресс-служба УГИБДД по Белгородской области
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