В центре Белгорода скорая помощь врезалась в иномарку и сбила пешехода

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Сегодня, 17 сентября, на пересечении Белгородского полка — улицы Преображенская в 14:10 произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным УГИБДД России по Белгородской области, скорая помощь столкнулась с автомобилем Ford Focus, а затем наехала на пешехода.
Водитель и медперсонал скорой и водитель иномарки не пострадали, но женщину, переходившую дорогу, пришлось госпитализировать.
Видео с места происшествия опубликовали в пресс-службе УГИБДД. Ранее в соцсетях также появились фотографии.