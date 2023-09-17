В центре Белгорода скорая помощь врезалась в иномарку и сбила пешехода

Сегодня, 17 сентября, на пересечении Белгородского полка — улицы Преображенская в 14:10 произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным УГИБДД России по Белгородской области, скорая помощь столкнулась с автомобилем Ford Focus, а затем наехала на пешехода.