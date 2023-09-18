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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Военнослужащие

Не только мобилизованные: какие белгородские военные скоро получат денежную помощь

18 сентября 2023, 06:43
Фото: Bel.ru
Военнослужащие

Формы поддержки военнослужащих расширят в Белгородской области

Во время оперсвоещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что формы поддержки, в том числе единовременная выплата в 100 тыс. рублей, с 1 ноября этого года будут распространяться на служащих в зоне СВО всех родов войск, а не только на мобилизованных.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что с начала спецоперации больший объём помощи оказывался тем, кого призывали по мобилизации.

А с 1 ноября Гладков предложил перенести все формы поддержки и на остальных военнослужащих: на сотрудников Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур.

Предварительно известно, что форма помощи будет оказываться в заявительной форме — от близких родственников. Например, от супруги, детей или родителей.

При наличии подтверждающего документа будем начинать оказывать ту или иную форму поддержки.
Вячеслав Гладков

Более точно сформулировать чёткое предложение Гладков поручил к следующему понедельнику.

Пока предлагаю не волноваться. Дождаться правовых и нормативных актов.
Вячеслав Гладков

Также с 1 ноября поддержка в виде 100 тыс. рублей распространится на всех белгородских служащих в зоне СВО, в том числе и на членов частных военных компаний. Но только на тех, кто будет принимать участие в службе «не задним числом, а с ноября».

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#Белгородская область#Росгвардия#Выплата#Белгород#Вячеслав Гладков#Погранслужба#Мобилизованные#Артем Черненко
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