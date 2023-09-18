Не только мобилизованные: какие белгородские военные скоро получат денежную помощь

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что с начала спецоперации больший объём помощи оказывался тем, кого призывали по мобилизации.
А с 1 ноября Гладков предложил перенести все формы поддержки и на остальных военнослужащих: на сотрудников Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур.
Предварительно известно, что форма помощи будет оказываться в заявительной форме — от близких родственников. Например, от супруги, детей или родителей.
При наличии подтверждающего документа будем начинать оказывать ту или иную форму поддержки.
Вячеслав Гладков
Более точно сформулировать чёткое предложение Гладков поручил к следующему понедельнику.
Пока предлагаю не волноваться. Дождаться правовых и нормативных актов.
Вячеслав Гладков
Также с 1 ноября поддержка в виде 100 тыс. рублей распространится на всех белгородских служащих в зоне СВО, в том числе и на членов частных военных компаний. Но только на тех, кто будет принимать участие в службе «не задним числом, а с ноября».