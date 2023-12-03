В Белгородской области столкнулись машина скорой помощи и легковушка

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
2 декабря на трассе в Старооскольском горокруге 49-летний водитель скорой помощи при развороте не занял крайнее положение на проезжей части. Сзади в машину скорой влетел автомобиль «Лада Приора».
В результате аварии пострадал водитель скорой, фельдшер, а также 23-летний водитель легкового авто и его 26-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу.
Напомним, что 1 декабря Белгородскую область накрыл снегопад. Во время непогоды произошло несколько ДТП. На дороге Белгород — Короча с проезжей части в кювет вылетели три автомобиля. На проспекте Ватутина в областном центре водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину.