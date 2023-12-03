В Белгородской области столкнулись машина скорой помощи и легковушка

Напомним, что 1 декабря Белгородскую область накрыл снегопад. Во время непогоды произошло несколько ДТП. На дороге Белгород — Короча с проезжей части в кювет вылетели три автомобиля. На проспекте Ватутина в областном центре водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину.