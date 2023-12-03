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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

В Белгородской области столкнулись машина скорой помощи и легковушка

В Белгородской области столкнулись машина скорой помощи и легковушка

3 декабря 2023, 17:22
Фото: УГИБДД по Белгородской области
В результате ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла 2 декабря в Старооскольком горокруге, сообщили в УГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

2 декабря на трассе в Старооскольском горокруге 49-летний водитель скорой помощи при развороте не занял крайнее положение на проезжей части. Сзади в машину скорой влетел автомобиль «Лада Приора».

В результате аварии пострадал водитель скорой, фельдшер, а также 23-летний водитель легкового авто и его 26-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу.

Напомним, что 1 декабря Белгородскую область накрыл снегопад. Во время непогоды произошло несколько ДТП. На дороге Белгород — Короча с проезжей части в кювет вылетели три автомобиля. На проспекте Ватутина в областном центре водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину.

Аварии из-за снежной сказки: непогода в Белгородской области привела к нескольким ДТП
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#Белгородская область#ДТП#Аварии#Белгород#Алина Харина#Скорая медицинская помощь#Старооскольский горокруг
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