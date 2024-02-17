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Published Сегодня, 13:56

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В Белгороде простились с погибшей при обстреле ВСУ годовалой девочкой

В Белгороде простились с погибшей при обстреле ВСУ годовалой девочкой

17 февраля 2024, 13:56
Фото: 1MI
На похороны пришли родные, коллеги и студенты медколледжа. На отпевании было очень много людей, сообщают РИА «Новости».

По информации источника, 17 февраля в областном центре простились с годовалой девочкой, которая погибла на школьном стадионе в Белгороде в результате обстрела ВСУ 15 февраля. Она была дочкой студента медколледжа БелГУ.

На отпевании было много людей. Как сообщила пресс-секретарь Белгородского университета, родители убиты горем. На похороны пришли родные, коллеги и студенты медколледжа.

Напомним, ранее стало известно, что в областном центре простились с погибшей преподавателем НИУ «БелГУ» Любовью Губкиной. В момент обстрела женщина находилась в торговом центре на Харгоре.

Всего 15 февраля в Белгороде погибли семь человек. Ещё 19 получили ранения.

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