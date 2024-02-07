Омлет с рыбой и каша с хурмой: топ-5 необычных и простых рецептов для завтрака

Для спортсменов, любителей и просто тех, кто тщательно следит за содержанием главного строительного элемента для организма в своём рационе — этот супер-белковый завтрак будет одним из лучших решений. В рыбном омлете мало калорий, но он точно насытит вас до следующего приёма пищи и при желании его можно готовить не только на завтрак.