Омлет с рыбой и каша с хурмой: топ-5 необычных и простых рецептов для завтрака

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Традиционный и простой рецепт оладий с изюминкой в виде апельсинового сока и цедры. Такой завтрак будет не только сытным, но и полезным по содержанию витаминов, которые так необходимы в холодное время года.
Любая мука (подойдёт даже рисовая) — 1,5 стакана
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Соль — ½ ч. л.
Сахар — 2 ст. л. (или меньше, зависит от предпочтений)
Молоко — 1 стакан
Яйца — 3 шт.
Сметана — ½ стакана
Апельсиновый сок — ¼ стакана
Апельсин — цедра одного фрукта
В одной миске смешиваем сухую смесь: мука, разрыхлитель, соль, сахар. В другой — жидкую: молоко, яйца, сметана, сок, цедра. Добавляем массу из второй миски в первую и тщательно перемешиваем.
Разогреваем сковороду на среднем огне, добавляем каплю масла, и с помощью половника выливаем на раскалённую сковороду смесь. Сначала жарим оладьи около двух-трёх минут с одной стороны, пока на поверхности не появятся пузырьки, затем переворачиваем и жарим до двух минут с другой стороны до объёма и румяности.
Рекомендации к подаче: можно использовать варенье или свежие ягоды, мёд или кленовый сироп.
Для спортсменов, любителей и просто тех, кто тщательно следит за содержанием главного строительного элемента для организма в своём рационе — этот супер-белковый завтрак будет одним из лучших решений. В рыбном омлете мало калорий, но он точно насытит вас до следующего приёма пищи и при желании его можно готовить не только на завтрак.
На одну порцию (при необходимости умножаем на количество порций) омлета понадобится:
Любая белая или нежирная рыба: тилапия, окунь, радужная форель, сом, треска, минтай и др. — 150 гр.
Яйцо — 1 шт.
Молоко — 75 мл/мг
Мука, соль, чёрный перец, растительное масло — по вкусу
Нарезаем филе рыбы на порционные кусочки и обваливаем их в муке. Молоко и яйца перемешиваем в одной миске с добавлением соли и перца до однородности.
Разогреваем сковороду, добавляем растительное рафинированное масло. На сковороду выкладываем кусочки рыбы в муке, дальше обжариваем их до полуготовности с каждой стороны по одной-две минуты.
Как только рыба стала более румяной — выливаем на сковороду смесь из миски. Омлет жарим до готовности под крышкой (10-20 минут).
Простой, полезный и необычный завтрак с ингредиентами, которые есть в каждом холодильнике. Для любителей сладкого и одновременно сытного приёма пищи — запечённые яблоки с начинкой из творога.
Яблоки — 4 шт.
Творог — 200 гр.
Яйцо (желток) — 1 шт.
Сметана — 1 ст. л.
Для дополнительного вкуса: мёд — 2 ст. л. и корица 0,5 ч. л.
Все ингредиенты измельчаем с помощью блендера или тщательно перемешиваем вручную в миске. У яблок срезаем верхушку и вырезаем серединку частично с мякотью, оставляя плотные стенки и дно. Получившейся творожной смесью наполняем яблоки и закрываем «крышечкой» из верхушки.
Если вы любите овсяную кашу и привыкли к ней, как к простому в приготовлении завтраку, то этот рецепт для вас. Хурма, у которой, кстати, сейчас сезон, добавит сладкого фруктового вкуса, а гранат — немного кислинки и целую порцию витаминов.
Молоко — 1,5 стакана
Овсяные хлопья (небыстрого приготовления) — 5 ст. л.
Мёд — 2 ст. л.
Хурма — 1 шт.
Сахар — 1 ч. л.
Гранат — ½ или 1 шт. (по вкусу)
Соль, имбирь, корица — по вкусу
Молоко наливаем в небольшую кастрюлю, ставим на плиту и дожидаемся небольшого кипения. В закипающее молоко добавляем овсянку и варим её на медленном огне около 20 минут.
Часть хурмы режем на мелкие кусочки, часть — на более крупные. Мелкие закидываем в кашу вместе с измельчённым имбирём, добавляем мёд и варим ещё около 5 минут. Крупные кусочки хурмы поджариваем на сухой сковороде с обеих сторон, а после посыпаем корицей.
Гранат очищаем, пересыпаем косточки в отдельную ёмкость. Когда каша будет готова, добавляем в неё гранатовые косточки, перемешиваем. При сервировке сверху порции выкладываем поджаренные кусочки хурмы и для красоты можно ещё немного посыпать гранатом.
Сытный завтрак для любителей лаваша с разными начинками. Один из плюсов буррито — в него можно добавить любые любимые овощи по желанию. Мы расскажем об одном из самых простых рецептов этого блюда.
Помидор — 1 шт.
Консервированная фасоль (белая или красная) — 150 г.
Сладкий перец — 2 шт.
Грибы — 150 г.
Сыр — 100 гр.
Лук — 1 шт.
Томатная паста — 1 ст. л.
Консервированная кукуруза — ½ банки
Лаваш или тортилья
Грибы и лук измельчаем и обжариваем вместе. Режем перец и помидор кубиками, добавляем на сковороду. Под конец обжарки засыпаем кукурузу и фасоль, заправляем всё томатной пастой.
По готовности начинку выкладываем на лаваш, посыпаем тёртым сыром, заворачиваем и отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах. Буррито готово!