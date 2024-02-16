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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Пострадавшая при обстреле 15 февраля машина

«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки

16 февраля 2024, 13:11
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавшая при обстреле 15 февраля машина

Мужа погибшей при обстреле белгородки готовят к операции

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при обстрелах 8, 13 и 15 февраля белгородцы. Один из них в реанимации, двое других — в стабильном состоянии и готовятся к операциям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В областной больнице в Белгороде проходят лечение пациенты, пострадавшие при атаках на регион за несколько дней. Один из них — муж погибшей накануне горожанки.

Александр Львович получил минно-взрывную травму, проникающее корнеосклеральное ранение и осколочное ранение голени в результате вчерашней атаки на Белгород. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. В начале следующей недели ему сделают операцию.

Младший сын белгородца сейчас находится в лагере в Калужской области, однако его, по просьбе мужчины, перевезут к тёте в Москву. Его 16-летняя дочь же пока живёт вместе со старшим братом и его семьёй.

При обстреле Александр Львович потерял свою супругу — сотрудницу НИУ «БелГУ» Любовь Губкину. В день обстрела они вместе заехали в магазин за продуктами, но женщина не успела сесть в автомобиль.

В областной больнице также остаётся раненная в ночь с 13 на 14 февраля в валуйском селе Солоти жительница ХМАО Татьяна Алексеевна. У неё проникающие ранения обоих глаз и осколочные ранения рук. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Сегодня, 16 февраля, девушке проведут реконструктивную операцию.

Ещё один пациент — Николай Петрович — пострадал при обстреле села Ржевка Шебекинского округа. У него минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой ноги, осколочное сквозное ранение левого предплечья и открытый оскольчатый перелом костей левого предплечья. Мужчина находится в реанимации, навещать его пока нельзя. Врачи сообщили, что состояние белгородца тяжёлое.

Напомним, что населённый пункт Валуйского городского округа атаковали тремя беспилотниками «Стриж». 8 февраля ВСУ атаковали Ржевку в Шебекинском округе. Ранения получили пять человек.

Вчера, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами из РСЗО «Вампир». Погибли семь человек, ещё 19 ранены.

Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля
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