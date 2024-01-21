В первый раз с лета: в Белгородской области скончался пациент с COVID-19

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
По данным на 31 декабря 2022 года, погибших от коронавируса белгородцев насчитывалось 2325, а 29 декабря 2023 года это число увеличилось до 2371 человека. Последний раз в Белгородской области регистрировали смерть белгородца от COVID-19 ещё летом — в последнюю неделю июня. Всего за июнь скончались семеро пациентов.
С того момента в регионе не фиксировали летальный исход, однако 19 января 2024 года стало известно о смерти жителя Губкина 1945 года рождения. При этом наибольший прирост по заболевшим за последнюю неделю января этого года показали Белгород и Старооскольский городской округ — там заболели 86 и 33 пациента соответственно.
Прошлый год в Белгородской области начался с известия о кончине белгородки: от коронавирусной инфекции скончалась жительница Корочанского района 1937 года рождения. Всего за январь 2023 года от COVID-19 в регионе погибли шестеро человек.
В феврале в Белгородской области зафиксировали две смерти от коронавируса, ещё девять— в марте, десять — в апреле. За 2023 год больше всего смертей от COVID-19 регистрировали в мае — тогда летальный исход был у 11 человек.