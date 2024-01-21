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Впервые с лета в регионе скончался белгородец с коронавирусной инфекцией

В первый раз с лета: в Белгородской области скончался пациент с COVID-19

21 января 2024, 08:31
Фото: Midjourney

Впервые с лета в регионе скончался белгородец с коронавирусной инфекцией

В Белгородской области около полугода не фиксировали смерти от коронавирусной инфекции. Последний летальный исход регистрировали в июне 2023 года. Однако 19 января стало известно о смерти пожилого белгородца. Подробности сообщили в оперштабе региона.

По данным на 31 декабря 2022 года, погибших от коронавируса белгородцев насчитывалось 2325, а 29 декабря 2023 года это число увеличилось до 2371 человека. Последний раз в Белгородской области регистрировали смерть белгородца от COVID-19 ещё летом — в последнюю неделю июня. Всего за июнь скончались семеро пациентов.

С того момента в регионе не фиксировали летальный исход, однако 19 января 2024 года стало известно о смерти жителя Губкина 1945 года рождения. При этом наибольший прирост по заболевшим за последнюю неделю января этого года показали Белгород и Старооскольский городской округ — там заболели 86 и 33 пациента соответственно.

Прошлый год в Белгородской области начался с известия о кончине белгородки: от коронавирусной инфекции скончалась жительница Корочанского района 1937 года рождения. Всего за январь 2023 года от COVID-19 в регионе погибли шестеро человек.

В феврале в Белгородской области зафиксировали две смерти от коронавируса, ещё девять— в марте, десять — в апреле. За 2023 год больше всего смертей от COVID-19 регистрировали в мае — тогда летальный исход был у 11 человек.

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