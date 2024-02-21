«Раздевалась на ходу»: белгородская медсестра — о спасении раненных при обстреле

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В день трагедии, 30 декабря 2023 года, медсестра Инна Стародубцева закончила смену и уже вернулась домой, когда над городом произошли первые взрывы. Медик сразу поняла, что потребуется её помощь, и поехала в больницу после первого же вызова.
Все медики, не работавшие в этот день, включая Инну, прибыли в больницу за считанные минуты. Оперативно подготовили все операционные, необходимые материалы и инструменты, а также проверили медицинскую аппаратуру.
Раздевалась на ходу и бежала в операционную, где на столе уже лежал пострадавший, и мы параллельно работали двумя бригадами.
Инна Стародубцева
Закончить выполнение работы в день трагедии удалось только далеко за полночь.
Инна рассказала, что в свободное время занимается спортом: сначала привела на тхэквондо своего ребёнка, а потом и сама влюбилась в этот вид единоборств. Тренировки помогают медсестре снять стресс и получить новый заряд бодрости.
Большинство историй пострадавших в день трагедии белгородцев, а также воспоминания спасавших раненых, редакция Бел.Ру собрала в одном материале.