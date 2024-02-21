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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Инна Стародубцева

«Раздевалась на ходу»: белгородская медсестра — о спасении раненных при обстреле

21 февраля 2024, 16:05
Фото: ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа»
Инна Стародубцева

Белгородская медсестра вспомнила, как спасала раненных при обстреле 30 декабря

В пресс-службе областной больницы рассказали историю о медсестре, которая в предновогодний день помогала спасать раненных при обстреле белгородцев. Работу тогда удалось завершить только за полночь.

В день трагедии, 30 декабря 2023 года, медсестра Инна Стародубцева закончила смену и уже вернулась домой, когда над городом произошли первые взрывы. Медик сразу поняла, что потребуется её помощь, и поехала в больницу после первого же вызова.

Все медики, не работавшие в этот день, включая Инну, прибыли в больницу за считанные минуты. Оперативно подготовили все операционные, необходимые материалы и инструменты, а также проверили медицинскую аппаратуру.

Раздевалась на ходу и бежала в операционную, где на столе уже лежал пострадавший, и мы параллельно работали двумя бригадами.
Инна Стародубцева

Закончить выполнение работы в день трагедии удалось только далеко за полночь.

Инна рассказала, что в свободное время занимается спортом: сначала привела на тхэквондо своего ребёнка, а потом и сама влюбилась в этот вид единоборств. Тренировки помогают медсестре снять стресс и получить новый заряд бодрости.

Большинство историй пострадавших в день трагедии белгородцев, а также воспоминания спасавших раненых, редакция Бел.Ру собрала в одном материале.

Инна СтародубцеваИнна Стародубцева
Инна Стародубцева
Фото: ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа»
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