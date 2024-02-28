Сегодня в Белгородской области будет громко

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Сегодня, 28 февраля, на территории Яковлевского городского округа состоятся плановые работы российских военнослужащих. Их проведут на специальном полигоне. Белгородцев предупредили о возможных громких звуках и попросили сохранять спокойствие.
Во сколько именно будут проводиться работы, представители администрации не уточнили.
Отметим, что в последний раз работы на полигоне Яковлевского округа проводили 19 февраля. Тогда многих испугали громкие звуки и следы дыма в небе. Оказалось, что причина была в разминировании боеприпасов на специальном полигоне.