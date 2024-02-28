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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Белгородцев предупредили о взрывных работах на полигоне

Сегодня в Белгородской области будет громко

28 февраля 2024, 09:22
Фото: 1MI

Белгородцев предупредили о взрывных работах на полигоне

Жителям Яковлевского горокруга рассказали о плановых работах, которые будут проводить на специальном полигоне. Информацию опубликовали на официальной странице администрации муниципалитета.
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Взрыв

Сегодня, 28 февраля, на территории Яковлевского городского округа состоятся плановые работы российских военнослужащих. Их проведут на специальном полигоне. Белгородцев предупредили о возможных громких звуках и попросили сохранять спокойствие.

Во сколько именно будут проводиться работы, представители администрации не уточнили.

Отметим, что в последний раз работы на полигоне Яковлевского округа проводили 19 февраля. Тогда многих испугали громкие звуки и следы дыма в небе. Оказалось, что причина была в разминировании боеприпасов на специальном полигоне.

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#Общество#Белгородская область#Взрыв#Белгород#Яковлевский горокруг#Александра Склярова#Плановые работы
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