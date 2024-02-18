В белгородском приграничье будет громко. В чём дело?

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Белгородцев предупредили о громких звуках на территории Валуйского горокруга. В муниципалитете проведут плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает глава округа Алексей Дыбов и РСЧС.
Работы запланированы на 18 февраля, точное время неизвестно. Боеприпасы уничтожат на полигоне в районе села Тимоново и Солоти. Глава округа попросил местных жителей сохранять спокойствие.
Напомним, что плановые взрывные работы в округе также проходили 1 февраля.