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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

В Белгородской области уничтожат неразорвавшиеся боеприпасы

В белгородском приграничье будет громко. В чём дело?

18 февраля 2024, 09:23
Фото: Bel.ru

В Белгородской области уничтожат неразорвавшиеся боеприпасы

Плановые работы пройдут в Валуйском горокруге, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Белгородцев предупредили о громких звуках на территории Валуйского горокруга. В муниципалитете проведут плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает глава округа Алексей Дыбов и РСЧС.

Работы запланированы на 18 февраля, точное время неизвестно. Боеприпасы уничтожат на полигоне в районе села Тимоново и Солоти. Глава округа попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Напомним, что плановые взрывные работы в округе также проходили 1 февраля.

В белгородском приграничье уничтожат неразорвавшиеся боеприпасы
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#Общество#Белгородская область#Уничтожение#Полигон#Боеприпасы#Алексей дыбов#Уничтожение боеприпасов#Белгород#Алина Харина#Валуйский горокруг#Приграничье
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