Под Белгородом прогремел взрыв, в небе появилось облако дыма: что произошло?

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Под Белгородом прогремел взрыв. Громкие звуки услышали жители Белгородского района и Яковлевского горокруга. В Сети появились фото с облаком дыма, что только добавило вопросов к произошедшему.
Оказалось, что повода для беспокойства нет. И громкие звуки, и следы в небе связаны с разминированием на полигоне в Яковлевском горокруге.
Ранее жителей Белгорода испугал дым в районе улицы Железнодорожной. Оказалось, что связан он был с пожаром на рынке «Салют» — горела пекарня. В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано.