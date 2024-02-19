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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Облако дыма после взрыва под Белгородом

Под Белгородом прогремел взрыв, в небе появилось облако дыма: что произошло?

19 февраля 2024, 13:22
Фото: «Строитель Онлайн»
Облако дыма после взрыва под Белгородом

Взрыв прогремел под Белгородом

О громких звуках сообщили жители Белгородского района и Яковлевского горокруга. Как оказалось, причин для беспокойства нет.
Сюжет
Взрыв

Под Белгородом прогремел взрыв. Громкие звуки услышали жители Белгородского района и Яковлевского горокруга. В Сети появились фото с облаком дыма, что только добавило вопросов к произошедшему.

Оказалось, что повода для беспокойства нет. И громкие звуки, и следы в небе связаны с разминированием на полигоне в Яковлевском горокруге.

Ранее жителей Белгорода испугал дым в районе улицы Железнодорожной. Оказалось, что связан он был с пожаром на рынке «Салют» — горела пекарня. В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано.

Пекарня загорелась на рынке «Салют» в Белгороде: на место отправили пожарных
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Полигон#Взрыв#Белгород#Дым#Яковлевский горокруг
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