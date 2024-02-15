В Белгороде после взрывов оцепили двор многоэтажки рядом со школой

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
На улице Есенина в Белгороде оцепили двор. На месте работают спецслужбы. По предварительной информации, дом эвакуирован, сообщает Go31. В чём причина произошедшего, неизвестно.
Напомним, что сегодня над городом и районом ПВО сбила 14 украинских снарядов «Вампир». После стало известно, что в городе пять человек погибли, 18 получили ранения.
Повреждения зафиксировали в частных домах и многоэтажках. Там выбило окна и посекло фасады. Также осколками посекло автомобили. Помимо этого, повреждены магазин на Харгоре и территория промышленного предприятия.