Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Двор на Есенина

В Белгороде после взрывов оцепили двор многоэтажки рядом со школой

15 февраля 2024, 11:47
Фото: Go31
Двор на Есенина

На Харгоре в Белгороде оцепили двор многоэтажного дома

На месте работают спецслужбы. В чём причина произошедшего, неизвестно. Фото публикуют местные Telegram-каналы.

На улице Есенина в Белгороде оцепили двор. На месте работают спецслужбы. По предварительной информации, дом эвакуирован, сообщает Go31. В чём причина произошедшего, неизвестно.

Напомним, что сегодня над городом и районом ПВО сбила 14 украинских снарядов «Вампир». После стало известно, что в городе пять человек погибли, 18 получили ранения.

Повреждения зафиксировали в частных домах и многоэтажках. Там выбило окна и посекло фасады. Также осколками посекло автомобили. Помимо этого, повреждены магазин на Харгоре и территория промышленного предприятия.

Двор на ЕсенинаДвор на Есенина
Двор на ЕсенинаДвор на Есенина
Двор на Есенина
Фото: Go31
Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на Белгород«Тут среагировать не успеешь»: сотрудник белгородского ТЦ — о случившемся обстрелеМагазин, семь домов и пять многоэтажек пострадали при атаке на Белгород
#Город#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
Сегодня, 13:28
Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде
Сегодня, 13:53
Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН
Сегодня, 11:44
«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами
Сегодня, 12:30
Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 12:15