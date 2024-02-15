«Тут среагировать не успеешь»: сотрудник белгородского ТЦ — о случившемся обстреле

Другой мужчина рассказал «Миру Белогорья», что звук прилёта был очень громким: «Я думал, перепонки лопнут, такой резкий звук был. По ушам сильно резануло». Он вспомнил, что спустя пять-семь минут после прилёта на место приехали бригады скорой помощи, четыре машины реанимации, МЧС.