«Тут среагировать не успеешь»: сотрудник белгородского ТЦ — о случившемся обстреле

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Очевидец рассказал журналисту Бел.Ру, как услышал звуки обстрела. Мужчина работает в магазине, находящемся в пострадавшем торговом центре. Белгородец отметил, что им повезло спастись: стена кирпичная, а стёкол — нет.
Смешанные чувства были, когда прилёт случился. Тут среагировать не успеешь: звуков никаких не было, слышен был только звук прилёта. Всё остальное уже было после. Мы побежали, спрятались, но уже через пару минут вышли. По камерам видно, как обломки упали. Сразу искры и стёкла пошли внутрь.
делится воспоминаниями мужчина
Белгородец отметил, что видел тела погибших только снаружи, внутри же пострадавших он не заметил.
Ещё несколько очевидцев поделились тем, как услышали о случившейся атаке. Так, продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел торгового центра, рассказала РИА «Новости», что взвешивала сыр, когда услышала взрывы.
У меня была покупательница с трёхлетним ребёнком, я сыр взвешивала. Тут начались бахи, они присели. Я говорю: «Убегайте». Мы побежали, а куда здесь бежать? Присели в углу, переждали.
Валентина, жительница Белгорода
Другой мужчина рассказал «Миру Белогорья», что звук прилёта был очень громким: «Я думал, перепонки лопнут, такой резкий звук был. По ушам сильно резануло». Он вспомнил, что спустя пять-семь минут после прилёта на место приехали бригады скорой помощи, четыре машины реанимации, МЧС.