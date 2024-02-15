Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Последствия обстрела

«Тут среагировать не успеешь»: сотрудник белгородского ТЦ — о случившемся обстреле

15 февраля 2024, 11:27
Фото: Bel.ru
Последствия обстрела

Очевидцы рассказали об обстреле Белгорода

Горожане вспомнили, как услышали звук прилёта в торговый центр. Сотрудник одного из магазинов рассказал, как ему удалось выжить, а местный житель отметил, что звук прилёта был очень громким и резким.

Очевидец рассказал журналисту Бел.Ру, как услышал звуки обстрела. Мужчина работает в магазине, находящемся в пострадавшем торговом центре. Белгородец отметил, что им повезло спастись: стена кирпичная, а стёкол — нет.

Смешанные чувства были, когда прилёт случился. Тут среагировать не успеешь: звуков никаких не было, слышен был только звук прилёта. Всё остальное уже было после. Мы побежали, спрятались, но уже через пару минут вышли. По камерам видно, как обломки упали. Сразу искры и стёкла пошли внутрь.
делится воспоминаниями мужчина

Белгородец отметил, что видел тела погибших только снаружи, внутри же пострадавших он не заметил.

Очевидец рассказывает об обстреле Белгорода
Видео: Bel.ru

Ещё несколько очевидцев поделились тем, как услышали о случившейся атаке. Так, продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел торгового центра, рассказала РИА «Новости», что взвешивала сыр, когда услышала взрывы.

У меня была покупательница с трёхлетним ребёнком, я сыр взвешивала. Тут начались бахи, они присели. Я говорю: «Убегайте». Мы побежали, а куда здесь бежать? Присели в углу, переждали.
Валентина, жительница Белгорода

Другой мужчина рассказал «Миру Белогорья», что звук прилёта был очень громким: «Я думал, перепонки лопнут, такой резкий звук был. По ушам сильно резануло». Он вспомнил, что спустя пять-семь минут после прилёта на место приехали бригады скорой помощи, четыре машины реанимации, МЧС.

Минимум три белгородца погибли рядом с попавшим под обстрел торговым центром
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода112: в результате атаки на Белгород погибли четыре человека
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Очевидцы#Белгород#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
Сегодня, 13:28
В Белгороде после взрывов оцепили двор многоэтажки рядом со школой
Сегодня, 11:47
Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде
Сегодня, 13:53
Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН
Сегодня, 11:44
«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами
Сегодня, 12:30
Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 12:15