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Posted Вчера, 19:13

Published Вчера, 19:13

Modified Вчера, 19:15

Updated Вчера, 19:15

тракторист получил контузию при обстреле/ архив

Тракторист получил контузию и сотрясение после взрыва снаряда ВСУ

17 февраля 2024, 19:13
Фото: 1MI
тракторист получил контузию при обстреле/ архив
Украинские военные обстреляли село Безымено в Грайворонском округе Белгородской области, есть пострадавший, сообщил Вячеслав Гладков.
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Взрыв

Вечером 17 февраля Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Безымено в Грайворонском городском округе. Один из снарядов взорвался возле трактора, пострадал водитель — он получил контузию и сотрясение головного мозга. Мужчину доставили в больницу, врачи оказывают ему помощь.

В субботу ВСУ также атаковали посёлок Задорожный в Краснояружском районе и ещё один трактор в селе Почаево в том же Грайворонском округе. В этот раз пострадала только техника.

Ночью над Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа, в том числе два — в районе села Вислая Дубрава в Губкинском городском округе.

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