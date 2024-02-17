Тракторист получил контузию и сотрясение после взрыва снаряда ВСУ

Posted Вчера, 19:13
Published Вчера, 19:13
Modified Вчера, 19:15
Updated Вчера, 19:15
Вечером 17 февраля Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Безымено в Грайворонском городском округе. Один из снарядов взорвался возле трактора, пострадал водитель — он получил контузию и сотрясение головного мозга. Мужчину доставили в больницу, врачи оказывают ему помощь.
В субботу ВСУ также атаковали посёлок Задорожный в Краснояружском районе и ещё один трактор в селе Почаево в том же Грайворонском округе. В этот раз пострадала только техника.
Ночью над Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа, в том числе два — в районе села Вислая Дубрава в Губкинском городском округе.