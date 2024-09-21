bel.ru
ГлавноеВсе новости

Тракторист

Выбрать дату
2024
В Белгородском районе водитель трактора попал в больницу после атаки дрона ВСУ
21 сентября, 10:36
Погиб тракторист, ранена его жена: стали известны подробности трагедии под Белгородом
22 июля, 07:13
Два человека в белгородском приграничье получили ранения после атаки дронов ВСУ
После получения ранений и оказания помощи людей отпустили на амбулаторное лечение. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
18 июля, 15:21
Тракторист пострадал после взрыва из-за дрона-камикадзе в Белгородской области
3 июля, 08:06
Суд вынес приговор белгородскому трактористу, который пытался примкнуть к ВСУ
17 мая, 10:01
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
13 апреля, 09:08
Тракторист получил контузию и сотрясение после взрыва снаряда ВСУ
17 февраля, 19:13
2023
Стало известно, почему белгородского тракториста причислили к террористам
26 октября 2023, 12:55
Белгородский тракторист попал в список террористов и экстремистов
11 октября 2023, 07:38
«Осторожно, новости»: белгородский тракторист хотел вступить в ряды ВСУ
5 октября 2023, 07:56
Тракторист под Белгородом нашёл в канаве схрон боеприпасов: фото
Схрон состоял из 20 артиллерийских боеприпасов. Их вывезли на специальный полигон, сообщили в областном МЧС.
31 августа 2023, 11:12
2022
В поле в Белгородской области нашли три неразорвавшиеся мины
Их в Ракитянском районе обнаружил тракторист. Как сообщили в региональном управлении МЧС, находками оказались три миномётные мины времён Великой Отечественной войны.
22 сентября 2022, 12:15
В Белгороде нашли трактористов для 67% коммунальной техники
Данные озвучил руководитель администрации областного центра Антон Иванов. Главу региона Вячеслава Гладкова ситуация не устроила.
12 сентября 2022, 10:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика