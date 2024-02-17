Что произошло в Белгородской области ночью?

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В ночь с 15 на 16 февраля МЧС объявило ракетную опасность в нескольких муниципалитетах Белгородской области. Оповещения получили жители Белгорода и Белгородского района. Спустя время о ракетной угрозе впервые предупредили жителей Губкинского и Старооскольского округов.
Ранним утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском округе система ПВО сбила два БПЛА самолëтного типа в районе села Вислая Дубрава. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны РФ добавили, что ночью территорию страны пытались атаковать 33 БПЛА. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Белгородской областью, четыре — над Воронежской областью, один — над Курской областью, 18 — над Брянской областью и шесть — над Калужской областью.