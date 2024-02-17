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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Белгородской области ночью сбили два БПЛА самолëтного типа

Что произошло в Белгородской области ночью?

17 февраля 2024, 06:32
Фото: Bel.ru

В Белгородской области ночью сбили два БПЛА самолëтного типа

Поздно ночью жители Белгорода и ещё трёх районов получили предупреждения о ракетной опасности. Утром стало известно, что над одним из муниципалитетов сбили два БПЛА самолëтного типа.
Сюжет
МЧС

В ночь с 15 на 16 февраля МЧС объявило ракетную опасность в нескольких муниципалитетах Белгородской области. Оповещения получили жители Белгорода и Белгородского района. Спустя время о ракетной угрозе впервые предупредили жителей Губкинского и Старооскольского округов.

Ранним утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском округе система ПВО сбила два БПЛА самолëтного типа в районе села Вислая Дубрава. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ добавили, что ночью территорию страны пытались атаковать 33 БПЛА. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Белгородской областью, четыре — над Воронежской областью, один — над Курской областью, 18 — над Брянской областью и шесть — над Калужской областью.

Ночью над Белгородской областью сбили БПЛА самолётного типа
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#Белгородская область#МЧС#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Минобороны рф#Система ПВО#БПЛА#Ракетная опасность#Губкинский округ#Вислая Дубрава#Атака БПЛА
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