Что произошло в Белгородской области ночью?

В Минобороны РФ добавили, что ночью территорию страны пытались атаковать 33 БПЛА. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Белгородской областью, четыре — над Воронежской областью, один — над Курской областью, 18 — над Брянской областью и шесть — над Калужской областью.