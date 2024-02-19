Пекарня загорелась на рынке «Салют» в Белгороде: на место отправили пожарных

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Белгороде на рынке «Салют» загорелось здание пекарни. Как сообщается, пожар произошёл 19 февраля на улице Железнодорожной. На место происшествия отправились дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.
«В 13:40 поступило сообщение о задымлении в пекарне на улице Железнодорожная в Белгороде. На место происшествия направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Информация уточняется», — сообщили сегодня днём в региональном ГУ МЧС.
Фотографиями с места событий поделились местные Telegram-каналы. Сообщается, что горит крыша здания. Данных о причинах возникновения пожара пока нет.
Напомним, 11 февраля в Алексеевке загорелся жилой дом. В огне погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1968 года рождения.