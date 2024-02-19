Пекарня загорелась на рынке «Салют» в Белгороде: на место отправили пожарных

«В 13:40 поступило сообщение о задымлении в пекарне на улице Железнодорожная в Белгороде. На место происшествия направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Информация уточняется», — сообщили сегодня днём в региональном ГУ МЧС.