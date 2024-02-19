Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Дым от пожара на Железнодорожной в Белгороде

Пекарня загорелась на рынке «Салют» в Белгороде: на место отправили пожарных

19 февраля 2024, 11:12
Фото: Bel.ru
Дым от пожара на Железнодорожной в Белгороде

В Белгороде произошёл пожар в пекарне

Происшествие случилось после полудня 19 февраля. На место отправили дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Подробности случившегося уточняются, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгороде на рынке «Салют» загорелось здание пекарни. Как сообщается, пожар произошёл 19 февраля на улице Железнодорожной. На место происшествия отправились дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.

«В 13:40 поступило сообщение о задымлении в пекарне на улице Железнодорожная в Белгороде. На место происшествия направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Информация уточняется», — сообщили сегодня днём в региональном ГУ МЧС.

Фотографиями с места событий поделились местные Telegram-каналы. Сообщается, что горит крыша здания. Данных о причинах возникновения пожара пока нет.

Напомним, 11 февраля в Алексеевке загорелся жилой дом. В огне погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1968 года рождения.

Дым от пожара на Железнодорожной в БелгородеДым от пожара на Железнодорожной в Белгороде
Дым от пожара на Железнодорожной в БелгородеДым от пожара на Железнодорожной в Белгороде
Дым от пожара на Железнодорожной в БелгородеДым от пожара на Железнодорожной в Белгороде
Дым от пожара на Железнодорожной в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Виновато курение: стали известны подробности сильного пожара на Харгоре в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде загорелась двухкомнатная квартираВ Старом Осколе ночью загорелась квартираВ Белгородской области загорелся автомобиль
#Город#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Новости Белгорода#Рынок#Белгород#Наталья Корявых#Пекарня
Подпишитесь
«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
Сегодня, 09:02
Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
Сегодня, 08:10
Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика
Сегодня, 11:32
Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Сегодня, 08:26
ВСУ обстреляли дома белгородцев
Сегодня, 13:05
Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода
Сегодня, 13:02